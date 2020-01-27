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Новости   27 января 2020   

Roush Performance сделал Ford F-150 мощнее и громче

С момента опубликованной нами новости о подготовленном в тюнинговой конторе Roush Performance пикапе Ford F-150 5.11 Tactical Edition не прошло и недели, как ребята из Плимута представили свою новую разработку. Причем снова досталось самому популярному в Америке грузовику. Новый апгрейд включает турбонагнетатель TVS R2650, поднимающий мощность штатной 5-литровой «восьмерки» до 650 л.с., алюминиевую сдвижную крышку грузовой платформы, оригинальные колесные диски и решетку радиатора.

 

 

Особым элементом, оцененного в $24,000 кастом-набора, является настраиваемая выпускная система. С помощью экрана на центральной консоли водитель может вручную отрегулировать громкость и тон «духовых» либо воспользоваться предустановленными «саундтреками». Управлять «музыкой» выхлопа можно и с помощью мобильного приложения, но только на устройствах с операционной системой iOS.



 

 

 


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