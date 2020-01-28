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Новости   28 января 2020   

Европейцы могут остаться без нового Jimny

На прошлой неделе стало известно, что компания Suzuki планирует со следующего года прекратить продажи нового Jimny в странах ЕС. Причина – введение в Евросоюзе более строгих экологических норм. Напомним, что помимо Японии, где у компактного внедорожника есть версия трехцилиндровым бензиновым турбомоторам мощностью 64 л. с., на всех остальных рынках Jimny доступен только с атмосферным 1,5-литровым двигателем K15B.

 

 

Последний выдает 102 л. с. и в паре с 5-ступенчатой механикой за один километр пробега выбрасывает в атмосферу 154 грамма углекислого газа. У модификации с 4-диапазонной АКП этот показатель составляет 170 г/км. Обязательная же для ЕС планка с 2021 года не допускает превышения 95 г/км. Доработать указанный мотор для удовлетворения столь жестоких норм если и возможно, однако колоссально дорого.



 

 

Но и продавать машину в нынешнем виде будет разорительно. За каждый лишний грамм компании грозит штраф в размере 85 евро, умноженный на количество всех реализованных в Евросоюзе автомобилей марки. Впрочем, нормы токсичности, действующие в России, представленным у нас моделям Suzuki не угрожают.


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