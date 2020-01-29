Компания FAW похвалилась ростом продаж и новым кроссовером

Российское представительство FAW поделилась результатами своей деятельности за прошлый год. Согласно отчету продажи китайской компании выросли в нашей стране на 7%. Всего же за двенадцать месяцев было реализовано — 1519 легковых автомобилей. Несмотря на формальный рост, абсолютные результаты скромные. И, пожалуй, закономерные. Ведь в данном случае речь идет только о кроссоверах Besturn X40 и X80. Других легковушек «Первая китайская автомобильная компания» в России не предлагает.

В этом году FAW надеется увеличить реализацию автомобилей в России на 25%. Такой оптимизм основан на планируемом выводе на наш рынок еще двух моделей: кроссовера X60 (на фото) и седана С класса. Обе новинки должны появиться в дилерской сети осенью текущего года. Вместе с тем компания планирует открыть в различных регионах РФ двадцать новых дилерских центров.





