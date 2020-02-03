Достойный аргумент для тех, кто планирует покупку Porsche Macan

Хотите, чтобы новый Porsche Macan стал Вашим?

Мы знаем, что поможет Вам сделать решительный шаг навстречу ярким эмоциям.

Порше Центр Москва готов усилить Вашу радость от покупки нового Porsche Macan особым предложением.

Теперь при сдаче Вашего автомобиля в трейд-ин Вы получаете не только выгодные условия, но и дополнительный бонус при покупке автомобиля:

за автомобиль марки Porsche – 200 000 рублей;

за автомобили всех других марок – 150 000 рублей.

Приобретайте Porsche Macan в Порше Центр Москва до 29 февраля 2020 года и воспользуйтесь дополнительными преимуществами.







Порше Центр Москва – единственный дилер в России, принадлежащий Порше АГ. Это серьезный аргумент, чтобы приобрести свой Porsche именно здесь.

Все подробности программы узнавайте в отделе продаж.

Звоните прямо сейчас: +7 (495) 241 59 61.

Ждем вас по адресу:

г. Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10