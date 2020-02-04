Всё о моторном масле и его непростой жизни внутри двигателя

Ответы на вопросы о выборе масла, его потемнении и частоте замены при езде по бездорожью и длительной стоянке

Даже в наши быстро меняющиеся времена люди не теряют интереса ко всему новому и необычному. Когда после недавних испытаний в редакции осталось несколько канистр моторного масла с необычной этикеткой ECSTAR, каждый приходящий, а людей к нам приходит достаточно много, считал своим долгом спросить: «А что, хорошее масло? Сильно угорает? А темнеет быстро? Для моей машины подойдёт?..»

Тогда мы решили собрать наиболее популярные вопросы, связанные с моторными маслами, и ответить на них разом, отталкиваясь от содержимого тех самых канистр с новым для России продуктом под маркой ECSTAR. Хотя новым этот бренд является только для нас, потому что его история началась ещё в 1980-х, когда Suzuki Motor Corporation, уже тогда выпускавшая длинную линейку авто-, мотопродуктов и лодочных моторов, взялась за разработку смазочных материалов с целью добиться абсолюта – оптимальной формулы для своих двигателей.

Но вернёмся к нашей теме. Итак, какое масло можно считать лучшим? Очевидно, то, которое рекомендовано производителем автомобиля. Ведь не секрет, что двигатели разных марок заметно отличаются своим внутренним строением. Каждый мотор имеет индивидуальный тепловой режим, и даже разные модели под одним и тем же брендом могут серьёзно отличаться в части материалов пар трения, нагрузок и необходимого объёма масла. Всё это влияет на требования, предъявляемые к маслам, и некоторые автопроизводители-перфекционисты не довольствуются стандартными формулами и составами, а разрабатывают собственный, идеально подходящий конкретным моторам. Поэтому, чтобы понять, можно ли заливать в машину выбранное масло, посмотрите на перечень допусков компаний-производителей. Как правило, они указаны на этикетке. Если же списка фирм, одобривших масло, нет, попросите его у продавца. Если и он затруднится с ответом, езжайте в другой магазин. Почему это важно?

Вот только один из аспектов. Помимо таких очевидных качеств, как угар и потемнение, есть и менее заметные – например, взаимодействие присадок в масле с чёрными и цветными металлами, из которых выполнены элементы мотора, накапливание отложений внутри малых зазоров – натяжителей, гидрокомпенсаторов, под поршневыми кольцами и пальцами. Эти области в сложных и разветвлённых путях масла внутри мотора оказываются тупиковыми, и значительного тока смазки через них нет. Всё постороннее, что туда попадёт, скорее всего, там и останется до конца жизни мотора. Итак, от того, насколько хорошо очищенное масло попадает в эти зазоры, зависят долговечность и качество работы узлов. Поэтому крайне важна эффективная очистка масла, которая предотвращает появление отложений, защищает двигатель от износа, обеспечивает его бесперебойную работу и в конечном счёте значительно продлевает срок службы.

Кстати, этим же вызвано и быстрое потемнение современных масел. Хороший и современный состав должен максимально быстро и полно растворять нагар, окислы и продукты коррозии, испарившееся и сгоревшее топливо и даже впитывать влагу. Потому что проникший через поршневые кольца выхлоп, соединяясь с влагой, образует кислоту, буквально разъедающую прокладки. Но откуда внутри двигателя влага, спросите вы. Любой мотор имеет картер (внутреннее пространство, в котором и работает масло), сообщающийся с атмосферой. Это нужно, потому что объём картера непостоянен – меняется от положения поршней, нагрузки на мотор и температур (уличной и рабочей у блока). Да и просто выключенный вечером мотор за ночь остывает, неизбежно всасывая в себя холодный уличный воздух. Поэтому, кстати, зимой полезно планировать поездки так, чтобы мотор хоть несколько минут поработал полностью прогретым – так масло приблизится к температуре кипения воды, и она просто испарится, улетучившись через систему вентиляции.

У простеньких двигателей система вентиляции – это буквально отверстие на улицу, защищённое сеткой (например, у большинства отечественных моторов). Более продвинутые имеют специальный модуль с фильтрами, клапанами и даже электрическим управлением. В спортивных двигателях система вентиляции – настоящая головная боль инженеров, настолько противоречивы требования к ней. И если профессиональным гонщикам всё равно – там масло подливают перед каждым заездом, то нам-то с вами надо от ТО до ТО. Так что подбор масла должен учитывать и продвинутость системы вентиляции – чем она современней, тем менее универсальное и более спортивное масло можно заливать. И тем меньше угар. Помните странные буквенные обозначения, которые вы не раз видели на этикетках (SF, SD, SC, SE и т. д.)? Вот они и учитывают всё вышеперечисленное.

Но это только малая часть проблем, связанных с выбором масла. Тем же, кто боится изменения цвета и прозрачности, с уверенностью ответим, что тёмное масло – не значит негодное. Настороженно надо относиться только к полному почернению и заметно выросшим отложениям на двигателе. Если же масло стало тёмно-коричневым, а видимые через пробку внутренности мотора сияют чистотой – всё нормально. Масло выполнило свою работу, вобрав в себя шлаки и нагар. Дальше эффективная очистка соберёт всё отмытое в фильтре и вновь отправит к парам трения свежий и готовый к работе состав. Разумеется, чем более стабильна основа масла, тем всё это меньше влияет на малые зазоры в моторе. На сегодняшний день можно уверенно сказать, что лучшее масло – синтетическое. К примеру, основа масел ECSTAR – полностью синтетическая. И здесь кроется ответ на вопрос о том, насколько быстро оно угорает. Синтетические масла – самые стабильные. Их состав меньше всего меняется в процессе эксплуатации, и от замены до замены синтетика сильно убывает только в неисправных моторах.







Отдельная история – различные режимы эксплуатации машины. Двигатель обычного легкового автомобиля работает более-менее равномерно, тогда как внедорожник, периодически застревающий на грунте, порой нагружает мотор выше расчётной меры. Почему так происходит? Производители рассчитывают двигатель под некоторый среднестатистический уровень нагрузки, но беда в том, что этот уровень у каждой марки свой. Кто-то закладывает большой запас по тяге, кто-то работает на пределе. Вот потому и существуют более и менее «внедорожные» марки и модели. Часто эта условность становится вполне реальной. Неслучайно, у тех, кто регулярно ездит по бездорожью, есть список моделей, гарантированно бездорожье выдерживающих. Остальные тоже могут, но с оговорками и тщательным контролем. В любом случае, преодолев недельный тур вне дорог с многочасовыми буксованиями, смените масло в двигателе. Даже если оно полностью синтетическое. Конечно, в современных моторах масло не «поджаривается», но, испытав длительные повышенные нагрузки, оно сверх всякой меры насытится продуктами износа мотора, которые забьют масляный фильтр. Всё это не прибавит двигателю свежести, поэтому правильным будет масло и фильтр заменить. Поэтому же регламентированный период их замены у серьёзных внедорожников обычно вдвое короче, чем у городских кроссоверов. Но, даже если в руководстве по эксплуатации сказано, что интервал между сменами масла – 15, а то и 20 тыс. км, придерживаться такого графика можно, только если ваши маршруты пролегают по асфальту.

Ну а если, к примеру, зимой вы почти не ездите на автомобиле, предпочитая общественный транспорт или такси? Можно ли с первым теплом просто завести простоявшую полгода машину и отправиться на дачу? В принципе можно, но опять-таки если в картере синтетика. Ведь ничто на свете не консервирует внутренности мотора лучше, чем синтетические смазки. Чем более стабильна масляная основа, тем меньше масло стареет при длительных стоянках. Но если машина простояла год или больше, после первого запуска масло с фильтром лучше заменить. А вот нужно ли как раньше менять масло перед зимой? Нет, правильно подобранное масло в исправном двигателе одинаково хорошо работает и в мороз, и в жару. Речь о подборе вязкости в соответствие с уличной температурой может идти, только если ваш мотор неисправен и давление в нём значительно меняется по мере прогрева. Жизнь такого агрегата можно продлить, чередуя вязкое масло (давление повыше) летом с более жидким (запуск полегче) зимой. Но по-хорошему такой мотор надо везти в ремонт и уж точно не рисковать с ним на бездорожье. Конечно, и для него полноценная синтетика будет лучшим рецептом, но изношенный агрегат, скорее всего, будет съедать дорогой продукт с завидным аппетитом, а вы – сетовать на то, что можно было сэкономить, купив обычную «минералочку».

Но вернёмся в мир исправных моторов и выбора масел для них. Внутри линейки каждого производителя обычно есть несколько вариантов. Какой из них лучше всего подойдёт вам? Вот, к примеру, как обстоят дела у прошедшего наши испытания ECSTAR. В их активе два продукта – с индексом 0W-20 и 5W-30. Первый – это высококачественное и экологичное моторное масло, разработанное специально для четырёхтактных бензиновых двигателей внутреннего сгорания, в том числе и с турбонаддувом. Цифры 0 и 20 говорят о высоких показателях экономичности благодаря пониженной вязкости и малым потерям на трение. Этот состав для спортивных оборотистых моторов с высокой литровой мощностью подойдёт тем, кто хочет взять от мотора всё, на что он способен, совершает длительные поездки с большой скоростью и следит за расходом топлива. Но если речь идёт о старых двигателях с большим пробегом, в которых рабочее давление неизбежно ниже, а система вентиляции работает хуже, то масло с таким индексом (менее вязкое в разогретом состоянии) будет склонно к угару. Кроме того, есть риск, что при местном перегреве оно не удержит плёнку, разделяющую металлы в паре. Второе – ECSTAR 5W-30 – почти полностью повторяет свойства предыдущего, но добавляет чистоту деталей двигателя, защиту от износа и уверенную работу в широком диапазоне температур. Именно последняя характеристика делает ECSTAR 5W-30 более подходящим для внедорожников, частенько выезжающих в поля. Оно также годится для турбомоторов и всесезонной эксплуатации как в условиях загородных дорог, так и при интенсивном городском движении. Выходит, это масло имеет смысл выбрать и тем, кто сочетает движение в пробках с быстрыми загородными поездками, и тем, для кого частые запуски в мороз – обычное дело.

Ну и наконец, ещё один часто задаваемый вопрос: масло ECSTAR подходит только двигателям Suzuki или его можно заливать в любой мотор? Развёрнутый ответ сложнее, чем ожидается, но в целом, безусловно, да. Дело в том, что по стандартам качества всемирной классификации API (American Petroleum Institute), разработанной Американским институтом нефти, маслу ECSTAR присвоен уровень качества SN, который является одним из самых высоких и покрывает требования максимального количества автопроизводителей и всех предыдущих стандартов. Основное отличие API SN – в ограничении содержания фосфора для совместимости с современными системами нейтрализации выхлопных газов. Проще говоря, даже самый продвинутый современный катализатор не выйдет из строя, если при холодном запуске в мороз в него попадёт небольшая порция масла. Другая организация – Международный комитет по стандартизации и одобрению смазочных материалов (ILSAC) – признал соответствие масел уровню качества GF-5. Смысл этого стандарта – в улучшенной защите от износа и коррозии, топливной экономичности и совместимости с любыми уплотнительными материалами (вспомните про влагу в моторе). Стало быть, ECSTAR можно заливать в любой современный мотор. А вообще, внимательно читайте надписи на этикетке, сравнивайте коды классификаций с теми, которые требуют автопроизводители (те самые, начинающиеся на букву S). Если найдёте совпадение – смело заливайте. Если нет, руководствуйтесь косвенными признаками – значениями вязкости, синтетическим происхождением, мнением использующих эту марку и собственной интуицией. Самое удивительно, что цена масла – далеко не решающий фактор. Главное – знание продукта.

Надеюсь, все, у кого были вопросы, получили на них ответы. Мы же продолжим изучать любопытный опыт инженеров Suzuki по созданию абсолютных масел и, если найдём интересные факты, обязательно поделимся информацией с вами.

Текст Евгений Хапов

Фото Пётр Покровский

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