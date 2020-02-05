Новая модификация Audi Q5. Дизель жив!

Audi Q5 теперь доступен для заказа в новой модификации 45 TDI c полным приводом и восьмиступенчатой коробкой передач tiptronic.. Дизель V6 3.0 TDI развивает мощность 249 л. с. и 600 Нм крутящего момента. Кроссовер получился достаточно – разгон до 100 км/ч занимает всего 6,0 с., максимальная скорость составляет 237 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле не превышает 7,4 л/100 км.

В стандартную комплектацию включены светодиодные фары и задние светодиодные фонари, датчик дождя, внешние зеркала с электрорегулировкой и обогревом, парковочный ассистент с датчиками сзади, электропривод крышки багажника, Audi drive select и многое другое.

В качестве опций для покупателей доступны информационно-развлекательная система MMI Navigation plus с сенсорной панелью MMI touch, аудиосистема Bang & Olufsen, а также ассистирующие системы, такие как: адаптивный круиз-контроль, ассистент сохранения полосы движения, пакеты безопасности «Путешествие» и «Город», система автоматической парковки, проекционный дисплей.







Впервые для модели для заказа также доступен спортивный дифференциал на задней оси, который обеспечивает еще более точное и безопасное управление как на дорогах с хорошим покрытием, так и за их пределами.

Стоит Audi Q5 45 TDI quattro от 3 675 000 рублей.