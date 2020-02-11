Новый пикап Badger: 1 000 км на одной «заправке»

Кто только не планирует делать электрические пикапы! Загибайте пальцы: Rivian R1T — раз, Bollinger B2 — два, Tesla Cybertruck — три, GMC Hummer — четыре, плюс будущий электрический пикап Ford F-серии — пять.

Теперь созданием грузовичка на электротяге решила заняться компания Nikola Motor Company из американского штата Аризона, до этого занимавшаяся тяжёлыми электрогрузовиками.

6-метровый пикап Nikola Badger получит водородный электрохимический генератор, так что запас хода составляет фантастические 965 км! Мощность водородной установки — 120 кВт.

Кроме того, у новинки будет традиционный чисто электрический вариант. Он сможет проехать 482 км, а разгон до 60 миль в час (97 км/ч) будет занимать лишь 2,9 с.







Чтобы обеспечить такие характеристики, инженеры внедрят литий-ионную батарею ёмкостью аж 160 кВт∙ч, а силовая установка на пике будет выдавать 919 л.с. и 1329 Н∙м.

Премьера нового электропикапа состоится на сентябрьской выставке Nikola World 2020, которую проводит сама компания без привязки к большим моторшоу.