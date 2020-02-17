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Новости   17 февраля 2020   

УАЗ + КАМАЗ = новый альянс

Крупнейший производитель грузовиков ПАО «КАМАЗ» и ПАО «Соллерс» планируют создать альянс. Напомним, что «Соллерсу» принадлежит Ульяновский автозавод. Как сообщил «Интерфакс», «стороны достигли принципиальной договоренности».

Что это и зачем? На самом деле, внятного объяснения этому слиянию нет.

Напомним, что ПАО «Соллерс» объединяет ООО «Ульяновский автомобильный завод», ОАО «Заволжский моторный завод», а также имеет несколько совместных предприятий: с «Исудзу», «Маздой» и «Фордом».



Что такое КАМАЗ, напоминать не надо. Но есть один интересный факт: в этом горду КАМАЗ планирует выпустить конкурента «Газели»! По некоторым данным, это будет небольшой китайский грузовичок.

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