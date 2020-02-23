  • Сегодня: Воскресенье, 23 февраля, 2020
 

 
Новости   23 февраля 2020   

Audi готовит «злую» версию кроссовера e-tron

«Горячий» вариант электрического кроссовера Audi e-tron обозначат литерой S. Премьера, скорее всего, состоится на Женевском автосалоне, а пока немцы лишь показывают фотографии закамуфлированного прототипа.

У Audi e-tron S будет сразу три электромотора — один на передней оси и два на задней. Их общая отдача — 503 л.с. и 973 Н·м.



Audi обещает разгон до 100 км/ч за 4,5 секунды, а также управляемый вектор тяги. Также S-версия получит расширенную колею, увеличенные колесные арки и другое оформление интерьера.


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу