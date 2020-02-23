Audi готовит «злую» версию кроссовера e-tron

«Горячий» вариант электрического кроссовера Audi e-tron обозначат литерой S. Премьера, скорее всего, состоится на Женевском автосалоне, а пока немцы лишь показывают фотографии закамуфлированного прототипа.

У Audi e-tron S будет сразу три электромотора — один на передней оси и два на задней. Их общая отдача — 503 л.с. и 973 Н·м.







Audi обещает разгон до 100 км/ч за 4,5 секунды, а также управляемый вектор тяги. Также S-версия получит расширенную колею, увеличенные колесные арки и другое оформление интерьера.