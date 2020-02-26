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Новости   26 февраля 2020   

В Москве задержали «автомобиль Бэтмена» (видео)

Московские полицейские задержали копию «бэтмобиля» (так принято называть транспорт знаменитого супергероя по именем Бэтмен). Машину отвезли на штрафстоянку из-за отсутствия госномеров и документов.

«Как выяснилось, средство передвижения, похожее на транспорт героя зарубежных комиксов, изготовлено вне заводских условий, путем самодельной сборки в частной мастерской», — рассказал ТАСС начальник пресс-службе столичного главка МВД Владимир Васенин.

«Бэтмобиль» ездил без документов, кроме того, габариты машины превышают допустимые нормы. В отношении водителя был составлен административный протокол, а также возбуждено два дела об административном правонарушении.



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