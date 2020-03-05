Патриот с автоматом. Маленький шаг для человечества, но гигантский скачок для УАЗа

Переводим селектор АКП из «Паркинга» в «Драйв», отпускаем тормоз, добавляем газ – и автомобиль плавно трогается с места, набирая скорость. Казалось бы, этот простейший алгоритм уже давно не вызывает удивления. Необычно другое – вы за рулём УАЗа, который ждал автоматическую коробку передач долгие четырнадцать лет.

Как известно, УАЗ «Патриот» – один из самых доступных рамных внедорожников на отечественном рынке, но удерживать покупателя одной только ценой становится всё сложнее. Тем более что ведь и он понемногу дорожает. Например, комплектация «Максимум» с механической коробкой стоит сейчас 1 128 000 рублей. За эти деньги можно присмотреться и к слегка подержанным иномаркам с АКП, с которыми УАЗ традиционно конкурирует. Так что появление «Патриота» с автоматом было вопросом времени. В нашем случае, тех самых четырнадцати лет.

Хотя, надо сказать, задумались об автоматической коробке ульяновцы намного раньше – лет десять назад. Но пока запрягали, буйным цветом расцвело народное творчество. Даже один из уазовских дилеров в подмосковной Щербинке поставил на поток установку японских 4-диапазонных АКП Aisin. Правда, обходится такая переделка недёшево – примерно в 170 тыс. рублей. А чтобы не задирать цену ещё выше, вместо новых агрегатов используются восстановленные.

Но теперь, похоже, кустари останутся не у дел – «Патриот» получил заводские комплектации с современной 6-диапазонной АКП Punch Powerglide 6L50.

В базовой версии «Оптимум автомат» с двумя подушками безопасности, электрическими стеклоподъёмниками, зеркалами с электроприводом и подогревом, АБС и кондиционером он стоит 1 034 000 рублей, то есть всего на 89 тысяч дороже аналогичной с механикой. Более высокая «Статус автомат» с кожаными креслами, парктроником, камерой заднего обзора, задним подлокотником с подстаканниками и 18-дюймовыми колёсами обойдётся в 1 268 000 рублей. А за 1 298 000 можно заказать один из трёхсот автомобилей ограниченной серии Edition I цвета серый титан с новыми улучшенными передними креслами, оригинальными ковриками салона и номерной табличкой.

Кстати, производят автоматы во французском Страсбурге на заводе Punch, который до 2013 года принадлежал концерну General Motors. Так что коробка, кроме всего прочего, отличается хорошей американской родословной. Агрегат проверенный – с 2006 года выпущено больше двух миллионов штук. В разное время его ставили на BMW X3, Chevrolet Camaro, Cadillac CTS и другие автомобили с мощными двигателями. Автомат Punch Powerglide 6L50 рассчитан на работу с моторами до 320 л.с. и крутящим моментом до 450 Нм. Так что в паре со 150-сильным УАЗовским ZMZ Pro, выдающим 235 Нм тяги, запас прочности у него как минимум двойной.

А чтобы развеять последние сомнения в его надёжности и происхождении, ульяновцы привезли на презентационный тест-драйв в Азербайджане французского инженера по адаптации и сервису Punch Powerglide Ксавье Экло, уверенно заявившего, что АКП без проблем выхаживает 200 тысяч миль (больше 300 тыс. км), а в процессе калибровки его адаптировали по 42 тысячам параметров. При этом УАЗ даёт гарантию только на 150 тыс. км, а рабочая жидкость, заливаемая на заводе во Франции, рассчитана на весь гарантийный пробег. Во время ТО будут только контролировать её состояние и менять фильтр.

Вместо корейской раздатки Dymos автомат стыкуется с индийской Divgi Warner с похожими характеристиками, сертифицированной ульяновским заводом ещё в позапрошлом году.

Имплантация новой трансмиссии не потребовала больших переделок. У «Патриота» появился теплообменник для охлаждения рабочей жидкости в автомате, а поскольку сама коробка длиннее механики, пришлось изменить длину карданных валов и точки крепления силового агрегата. Причём новые резино-металлические опоры помогли снизить уровень вибраций. Уменьшению вибрационной нагрузки способствовала и новая секция пола, в которой нет отверстия для рычага механической коробки. Вместо него на трансмиссионном тоннеле красуется селектор автомата, и он, кстати, единственное, что связывает французскую коробку с Поднебесной.

Может быть, именно поэтому к селектору, сделанному в Китае, сразу же появились вопросы: почему ход слишком тугой, а фиксация переключений нечёткая? Ульяновские специалисты уверяют, что это огрехи опытной партии – с поставщиками уже пообщались и проблему решили. Впрочем, переключившись из «Паркинга» в «Драйв», о селекторе на какое-то время можно забыть, а вот преимущества двухпедального «Патриота» заметны ещё до начала движения.

Посадка стала намного удобнее, и не только из-за новых передних сидений с удачным профилем и хорошей боковой поддержкой. Больше не надо придвигать водительское кресло ближе к рулю, чтобы до конца прожать тяжёлую длинноходную педаль сцепления. Наоборот, руль можно выдвинуть, самому отодвинуться назад и полностью разогнуть левую ногу. В плотном, по-восточному хаотичном бакинском трафике, не отвлекаясь на работу с механикой, чувствуешь себя значительно увереннее. Автомат выдерживает небольшую паузу на старте, но на ходу переключения гладкие, без заметных рывков.







Вырвавшись из столичных пробок, мы направились к горам Гобустана. Трасса свободна, асфальт ровный, разрешённая скорость – 110 км/ч, но бесплатно превысить её можно лишь на 10 км/ч. Итого – 120 км/ч, что является пределом комфорта для ульяновского внедорожника. Радаров почти нет, можно ускориться, но только для обгона, после 130 км/ч в салоне становится шумновато. Правда, шум мотора и выхлопной системы заглушает собеседников из второго ряда только при резком ускорении, когда коробка зависает на ступень ниже, а стрелка тахометра забирается в красную зону.

С такими повадками спорт-режим, пожалуй, ни к чему, да его здесь и нет. Чтобы заставить электронику переключаться пораньше, нужно чуть отпустить педаль газа в конце разгона или полностью взять управление на себя.

Хотя самому менять передачи неудобно – к короткому селектору надо тянуться, а чтобы перейти в ручной режим, его приходится ещё и сдвигать вправо. В общем, лучше ехать в обычном режиме, спокойно и размеренно. К тому же, если не пытаться превратить УАЗ в спорткар, можно сберечь до двух литров бензина на сотню благодаря повышенной шестой передаче. В результате «Патриот» с АКП на трассе окажется даже экономичнее, чем с пятиступенчатой механикой.

Достаточно отъехать от Баку на 60–70 километров – и оказываешься в глухой провинции. А если ещё и свернуть с шоссе, то и вовсе попадёшь в дикие малонаселённые места, где лениво бродят стада овец. Но в конце сентября пастухи сгоняют отары пониже, и с высоты взгляду открывается лишь пустынный, выжженный солнцем ландшафт, по которому разбегаются бесконечные ленты грунтовок. Здесь классический рамный внедорожник с длинноходной, энергоёмкой подвеской, двухступенчатой раздаткой и клиренсом в 210 мм чувствует себя великолепно.

С автоматом на бездорожье проще дозировать крутящий момент, поступающий от двигателя к колёсам. И хотя на повышенной передаче в затяжных подъёмах ощущается большой разрыв между первой и второй ступенями, если заранее перейти в 4L, «Патриот» заезжает тягой куда угодно. Лишь бы покрышки не теряли сцепление с грунтом. А съезжая с кручи, удобно тормозить двигателем, включив первую пониженную. Можно вовсе не прикасаться к педали тормоза, электроника честно держит передачу, заменяя ассистент спуска.

Жаль, что не было возможности испытать обновлённый УАЗ «Патриот» на серьёзном бездорожье, но первые выводы сделать уже можно. На наш взгляд, автомат полностью оправдывает ожидания в городе, на трассе и на разбитых грунтовках. Кроме того, внедрение автоматической трансмиссии – огромный шаг на пути превращения «Патриота» из отсталого колхозного увальня в комфортабельный современный внедорожник. Правда, шагов этих предстоит сделать ещё много, а завод пока что не слишком торопится. Доживёт ли УАЗ с такими темпами до светлого будущего, сказать трудно.

Технические подробности

УАЗ «Патриот» – классический внедорожник старой закалки: рама, полностью зависимая подвеска с двумя неразрезными мостами, задний подвешен на рессорах, спереди – пружины. Кроме комплектации с 6-диапазонной АКП продаётся вариант с пятиступенчатой механикой. Версии с АКП и МКП отличаются раздаточными коробками: у первой – индийская Divgi Warner, у второй – корейская Dymos, однако обе имеют понижающий редуктор и схожие характеристики. Недавно обновлённый двигатель ZMZ Pro стал более надёжным, крутящий момент увеличен, а мощность выросла до 150 л.с.

Технические характеристики УАЗ «Патриот» с АКП

Габаритные размеры (длина/ширина/высота) 4785/1900/2005 мм

Колёсная база 2 760 мм

Дорожный просвет 210 мм

Снаряжённая масса 2 015 кг

Двигатель 4 цилиндра, 2 693 куб. см

Мощность 149 л.с. при 5 000 об/мин

Крутящий момент 235 Нм при 2 650 об/мин

Коробка передач АКП 6

Тип привода Подключаемый полный

Максимальная скорость 150 км/ч

Расход топлива, город/трасса 13,7/9,5 л/100 км

Запас топлива 68 л

Объём багажника 650/1130/2415 л (до шторки/до потолка/со сложенными задними сиденьями)

Текст: Григорий Алёшин, фотографии компании-производителя