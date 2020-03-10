Обувь по размеру. Каким пикапам и внедорожникам пригодятся шины большого диаметра?

На протяжении многих лет в процессе смены поколений автомобили постоянно увеличиваются в размерах. Исключения крайне редки и на общую картину не влияют. Оно и понятно: с каждым разом производители вынуждены предлагать покупателям всё больше пространства, комфорта и функционала. И делать это так, чтобы образ автомобиля оставался гармоничным. Поэтому даже серийные пикапы и внедорожники получают в базе (а тем более в виде опций) колёса с посадочным диаметром более 20 дюймов. А уж если автомобиль стараниями тюнинг-ателье или отдельных энтузиастов превращается в залихватский проект…

Производители автомобильной обуви тоже не отстают от трендов. К примеру, шины для пикапов и внедорожников Toyo Open Country М/T, обеспечивающие весьма достойные тяговые характеристики и управляемость на бездорожье и асфальте, доступны и для дисков очень большого радиуса. В модельной линейке японского производителя есть по одному типоразмеру с посадочным диаметром 22 и 24 дюйма и три – для 20-дюймовых. Так какие же серийные и доработанные автомобили могут оснащаться столь внушительными колёсами?

Любовь к полноразмерным пикапам и внедорожникам в первую очередь ассоциируется с жителями Америки. Самой покупаемой моделью в этой стране по сей день остаётся Ford F-Series.

Топ-версия пикапа F-150 Limited, на которую 22-дюймовые колёса устанавливаются в базовом исполнении, оснащается 3.5-литровым двигателем Ecoboost мощностью 450 л.с., который работает в паре с 10-ступенчатым автоматом. Цена такого автомобиля в США начинается от $67 135. У более доступных версий колёсные диски поскромнее, но всё равно они не меньше 18 дюймов.

Однако мощностью стандартного 450-сильного турбомотора можно не ограничиваться – Ford F150, доработанный известной фирмой Shelby, способен развить 755 л.с. Такая мощность достигается благодаря нагнетателю, более высокопроизводительным форсункам и прочей мистике. На сверхмощные Shelby устанавливаются 20-дюймовые колёса.

Не отстают и вечные конкуренты из Fiat Chrysler. Пикап Ram 1500 в нынешнем поколении может похвастаться 20-дюймовыми колёсами в базовой версии, а 22-дюймовые доступны за доплату. После значительного обновления 2018 года пикапы Ram получили полностью переработанную раму из высокопрочных сталей, значительно снизивших её вес (более чем на 100 кг). Для Ram 1500 предлагаются два двигателя – 3.6-литровый бензиновый V6, развивающий 305 л.с., и V8 объёмом 5.7 л на 395 л.с. Но в активе Ram не только вместительность, впечатляющий объём моторов и агрессивная внешность, вводящая в ступор слабонервных пешеходов — в Америке на таких пикапах ставят настоящие рекорды.







Например, в 2004 году Dodge Ram 1500 SRT-10 был внесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый серийный пикап. Во время испытаний автомобиль с 8.3-литровым мотором мощностью 517 л.с. разогнался до 248 км/ч.

Не меньше пикапов щеголять большими колёсами любят полноразмерные внедорожники. В частности, Cadillac Escalade предлагается на российском рынке с 22-дюймовыми дисками – покупателю остаётся выбрать только их дизайн. Ну или придумать нечто альтернативное – простор для тюнинга как всегда широк.

Ориентированный на рынок Америки и арабских стран Infiniti QX80 с завода оснащается 22-дюймовыми колёсами, а также 5.6-литровым V8 с системой изменения фаз газораспределения и 7-ступенчатым автоматом. Салон этого автомобиля вмещает до восьми человек.

Не отстают от заокеанских собратьев и европейские производители внедорожников, к примеру, роскошный кроссовер Mercedes-Benz GLS с завода тоже оснащается 22-дюймовыми дисками. Автомобиль с двигателем V8, выдающим 558 л.с. и 730 Нм крутящего момента, в паре с 9-ступенчатой коробкой передач способен разогнаться до сотни за 4,9 сек, а пневмоподвеска с системой E-Active Body Control борется как с кренами в поворотах, так и с клевками во время ускорений и торможений.

Конечно, невозможно не упомянуть и трёхосный пикап Mercedes-Benz G63 AMG 6×6 с 540-сильным мотором, портальными мостами и 5 дифференциалами с принудительными блокировками. А также его собрата в обычном кузове – Mercedes-Benz G500 4×42. Уже в момент своего дебюта эти спецверсии знаменитого «Геленда» были обречены на статус коллекционной редкости. Пикап оснащался 18-дюймовыми шинами размерности 37×12,5х18, а внедорожнику в стандартном исполнении полагались 22-дюймовые колёса.

Так что если говорить о тюнинге любого автомобиля, в том числе пикапа или внедорожника, то варианты установки на него специальных колёс и шин ограничены разве что фантазией и финансовыми возможностями владельца. А что касается технических ограничений, то в большинстве случаев есть возможность подобрать наиболее оптимальный вариант.

Текст: Михаил Лобачёв