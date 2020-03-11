Как Haval российский рынок завоёвывает

Когда Haval выходил на наш рынок, многие откровенно смеялись. Мол, развалится, сгниёт, жалкая пародия на Toyota Prado (это про H9 говорили) и так далее. Сейчас уже никто не смеётся, хотя смотрят всё ещё настороженно и покупать боятся. А между тем Haval в России делает максимум возможного. По крайней мере значительно больше, чем любой другой китайский производитель. А может, и не только китайский.

Результаты его решительных шагов мы увидели в прошлом году. Haval стал первым китайским автопроизводителем, рискнувшим построить в России большой завод. Не просто наладить сборку на имеющемся, а именно построить. Свой. Собственный. Это стоило немыслимых денег, но, похоже, с этим у наших восточных соседей проблем нет. Что ещё сделали китайцы? Они запустили рекламную кампанию. И не просто картинку в телевизоре с ценой и процентной ставкой по кредиту, а имиджевые ролики с участием актеров. На съёмки, кстати, тоже потрачены немалые деньги: строили специальный световой туннель, привлекали серьёзных профессионалов. И это при том что до этого китайцы по телеку вообще не рекламировались.

Дальше – больше. В прошедшем году из России ушёл Ford, оставив в модельной линейке только коммерческие автомобили. За первые три квартала 2019-го он потерял 48 дилерских центров. И тут снова, как говорится, подсуетился Haval – 20 из 48 он взял под своё крыло. А ведь связь между количеством дилерских центров и объёмом продаж прямая. И это ещё одно принципиальное отличие Haval от остальных китайских компаний. Он строит свою собственную монобрендовую дилерскую сеть, в то время как другие в очередной раз наступают на грабли мультибрендовых салонов, так напоминающих серых дилеров, обманывающих со сроками, кредитами, КАСКО и так далее.

Всё это не замедлило сказаться на продажах – Haval рос почти постоянно. Сейчас ещё нет точной статистики по прошлому году, но с начала осени всё идет к тому, что Haval станет в России лидером среди китайских автопроизводителей, обогнав и Geely, и Chery, и Lifan с их зачастую более демократичной ценовой политикой. О чём это может говорить, как не о повышении доверия и лояльности? Компании уже удалось прибавить 289 % к объёму продаж 2018 года. И это рекордный рост на всём российском автомобильном рынке, а не только среди восточных братьев.







Но и это ещё не всё. В начале лета у дилеров появился Haval F7. Он наделал немало шума, но ожиданий во многом не оправдал. Покупатели и эксперты рассчитывали на ценник в районе 1,3 млн рублей, а по факту получилось от 1,45 млн за базу. Но когда эмоции поутихли, автомобили начали покупать. Несмотря на цену, несмотря на турбомоторы, несмотря на безальтернативный робот с двумя сцеплениями. Почему? Да потому что машина оказалась красивой, хорошо настроенной и, что ещё более важно, хорошо оснащённой. За те же деньги японские, европейские и даже корейские кроссоверы предлагают немного или сильно меньше. Что, в общем, неудивительно. Удивительно то, что Haval провёл работу над ошибками, выпустил купе-кроссовер F7x и начал продавать его ровно по той же цене, что и простой F7, хотя по всем законам жанра он должен был стоить дороже минимум тысяч на пятьдесят. Это стало настоящим сюрпризом и для покупателей, и для экспертов, и для конкурентов.

Но и это ещё не конец. Маркетологи компании всеми правдами и неправдами стремятся заманить клиентов в свои салоны. Для этого они пошли на беспрецедентную акцию в сотрудничестве с ведущим китайским производителем электроники Xiaomi. Всем обладателям гаджетов Xiaomi компания Haval предлагает дополнительную скидку в 10 тыс. рублей на Haval F7x, и, говорят, что должен быть ещё какой-то сюрприз.

К чему это я? Во-первых, к тому что не все китайцы одинаковы. Во-вторых, у Haval большие планы – к 2025–2027 году занять не менее 5 % российского рынка кроссоверов, обогнав корейцев. В-третьих, ни одна компания, не уверенная в качестве своего продукта, не будет вкладывать такие деньги в будущее. А уж выводы каждый сделает для себя сам. Кто-то сразу побежит в автосалон, а кто-то ещё немного подождёт.

Текст: Александр Долгих, иллюстрация: Соня Коршенбойм