Почему «эксперты» выступили против Renault Arkana (анонс)

С момента появления Renault Arkana мы слышим только стоны. Из пыльных глубин диванов и дебрей автомобильных блогов вылезли великие «эксперты», навешавшие на Arkana десятки ярлыков, даже не успев потрогать её руками. Увещевания маркетологов марки действовали на них как анаболики – любой аргумент вызывал ещё большую истерику. Хотя, казалось бы…

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