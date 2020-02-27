МАШИНЫ

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

KIA Telluride. Неужели это обо мне?!

Руководитель отдела продаж одного из американских дилеров, рассказывая об успешном старте нового кроссовера Telluride, так разгорячился, что заявил: «Всё, к чему прикасается KIA, превращается в золото!» Неужели корейцам и в самом деле удалось разгадать формулу успешной работы на крупнейшем авторынке мира?

Обновлённый Lexus RX. Дайте поговорить с Алисой

В результате рестайлинга премиальный кроссовер от Lexus, всё больше напоминающий звездолёт Хана Соло, заметно посвежел, обновил функционал, но остался тем же добрым боевым кораблём, в котором его капитану знакома каждая кнопка

Peugeot Traveller 4х4. Моя фантомная боль

Признаться, никто не ожидал от микроавтобуса такой прыти. Особенно на пересечёнке. Сначала мы удивились возможностям французской подвески и полного привода, потом немного осмелели, а затем и вовсе начали наглеть. В конце концов, на сцене появился трактор

ТЕСТ-ДРАЙВЫ

Suzuki Jimny. Старый против нового

В прошлом году на нашем рынке появился новый Suzuki Jimny. Не какой-то рестайлинговый, а all new. Насколько он меньше старого, чем лучше и чем хуже? Мы взяли оба поколения мини-внедорожников и загнали их за МКАД. Ведь настоящее бездорожье можно найти у границ любого города

Renault Arkana. Сидя на диване, её не понять

С момента появления этого автомобиля мы слышим только стоны. Из пыльных глубин диванов и дебрей автомобильных блогов вылезли великие «эксперты», навешавшие на Arkana десятки ярлыков, даже не успев потрогать её руками. Увещевания маркетологов марки действовали на них как анаболики – любой аргумент вызывал ещё большую истерику. Хотя, казалось бы…

СПЕЦВЕРСИЯ

Семиместный Mitsubishi Outlander. Ты бы меня ещё о внуках спросил…

Больше года назад нынешний Mitsubishi Outlander, подобно многим из нас, попал под пенсионную реформу и вместо заслуженного отдыха получил очередную порцию обновлений. А в августе 2019-го ещё и третий ряд сидений

КИТАЙСКАЯ МОДЕЛЬ

Бегущий по лезвию 2020. Чего нам ждать от китайцев?

В 2019-м все китайские бренды реализовали в нашей стране без малого сорок тысяч машин, что, согласитесь, довольно много. В планах постепенное укрепление позиций, и помочь в этом должны новинки, которых будет не меньше, чем в прошлом году. Мы ознакомились с самыми ожидаемыми из них

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Ford F-250. Пикап для охоты на динозавров

Тюнинг-ателье CustomTruck подготовило проект, предназначенный для охоты в условиях дикой природы. Ведь мы с вами знаем, что наши леса – это невероятное сочетание безумной красоты и патологической безнадёги при полном отсутствии хоть каких-то дорог. Вот как раз для борьбы с бездорожьем грузовик и доработали

Toyota LC 200 Shikari. Мечта эгоцентриста

Этот Land Cruiser 200 – совместный проект «Клуба 4х4» и Shikari, реализованный для блогера и путешественника Богдана Булычёва. Помимо внедорожного обвеса, автомобиль прошёл процедуру фейслифтинга. Давайте посмотрим, что из этого получилось







НЕМНОГО Б/У

Mazda CX-5. Непредсказуемый успех

За исключением некоторых типичных особенностей этот кроссовер очень хорош, а как показало время, ещё вынослив и отлично собран. В 2018 году TUV даже поставил его на третье место в рейтинге надёжности среди автомобилей возрастом 4–5 лет. Ну а что же с моторами Skyactiv?

МИР

ПУТЕШЕСТВИЕ

Кругосветное путешествие Алексея Камерзанова. Намибия

Если судить по популярности африканских туров, Намибия является одной из наиболее посещаемых стран Чёрного континента. Считается, что причина этого в удивительном сочетании девственной природы и европейского порядка. По плану кругосветки именно Намибия стала следующей страной нашего маршрута

ЛЮДИ

РЕПЛИКА

Жизнь с неполным приводом

Оказывается, без возможности полного привода жизнь прямо-таки бьёт ключом, заставляя вовсю крутить рулём и работать газом. Вспомнить, чему учился и сам потом учил. Попробуйте как-нибудь, хотя бы для разнообразия

СТИЛЬ

Автомобильный мерч. Чемодан на колёсах

Ехать в отпуск на машине – не всегда удачная идея. Но можно захватить с собой любимый бренд в виде сумки или чемодана, благо почти каждый автопроизводитель имеет в своей коллекции аксессуаров подходящий вариант. Вот что нам удалось подобрать

ИНТЕРВЬЮ

Знаменитый российский бармен Вячеслав Ланкин о трендах, выпивке и людях

Один из самых известных российских барменов, сооснователь легендарного Real McСoy и совладелец Delicatessen и Tapa de Comida Вячеслав Ланкин раскрыл нам секрет приготовления коктейля «Идиот»

ЛИКБЕЗ

Высокая кухня. Сэндвич с азиатскими нотками

Шеф Макс Погадаев, возглавляющий кухню известного московского заведения Noor Bar, предложил нам ещё один дорожный рецепт – сэндвич с говяжьей вырезкой и лёгкими азиатскими нотками. Готовим

Porsche Taycan. Создание новой реальности

С выпуском двухмоторного электрического спортседана Taycan компания Porsche вступила в новую эру. Но за десятилетия производства быстрых автомобилей накопился такой обширный багаж, что было бы глупо им не воспользоваться