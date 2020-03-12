Что будет с ценами на автомобили из-за ослабления рубля

Чем обернется для российского авторынка резкое падение рубля, какие модели, когда и насколько подорожают. Об этом «4×4 CLUB» расспросил Дмитрия Андреева, генерального директора Autospot.ru (одного из крупнейших в России автомобильных агрегаторов онлайн-продаж).

«Обвал на нефтяном рынке спровоцировал очередное падение курса рубля. Ситуация напомнила декабрь 2014 года, когда национальная валюта тоже стремительно дешевела. Уже к апрелю цены на новые автомобили выросли примерно на 20%.

И в этот раз машины ощутимо подорожают. Несмотря на то, что около 95% новых авто собираются в России, локализация производства составляет не более 50%, а это значит, что как минимум половина стоимости автомобиля привязана к валюте.

Вряд ли резкий ценовой скачок произойдет в марте — производители должны адекватно оценить обстановку на рынке и учесть все возможные факторы риска. Первые изменения будут заметны в апреле, возможен рост цены до 5%. Начиная с апреля, начнется плавный рост, который суммарно на конец года достигнет 10–15%. Снижение рынка новых авто по итогам 2020 года составит 6–9%.

На примере самой продаваемой модели 2020 года — Hyundai Creta — у себя на площадке мы видим, что при покупке за наличные минимальная цена сейчас составляет 998 000 рублей.

Можно предположить, что, если доля локализации модели составляет около 40%, то, соответственно, при росте курса доллара на 10% цена вырастет на 4% и составит 1 037 920 рублей. Так что, если вы планировали покупку нового авто в 2020 году, не стоит тянуть: начиная с апреля цены могут вырасти в любой момент.







Сильнее всего, по нашим оценкам, «прибавят» в цене модели, которые собираются не в России, вот некоторые из них: Toyota Land Cruiser 200, Toyota Highlander, Toyota Corolla, Volkswagen Amarok, Volkswagen Passat, Suzuki SX4, Suzuki Vitara, ŠKODA Superb, KIA Soul, KIA Picanto, Mitsubishi Pajero Sport, Mazda 3.

Меньше всего ситуация затронет отечественные марки LADA и УАЗ. Велика вероятность того, что запуск некоторых новых моделей в нашей стране будет перенесен на неопределенный срок.

Но в целом текущая стратегия автопроизводителей, заданная корейскими марками, не сильно изменится: давать больше при минимальном бюджете. Средняя цена нового авто если и подрастет, то несущественно, и будет составлять около 1,6 млн рублей».

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