Mitsubishi Outlander обновился, но не подорожал

Mitsubishi начала выпуск Outlander 2020 модельного года. Теперь продвинутая система полного привода S-AWC (с управляемым вектором тяги) появилась на всех полноприводных версиях!

В салоне появилась медиасистема нового поколения: с поддержкой Car Play и Android Auto и 8-дюймовым дисплеем. Время отклика уменьшено, а яркость дисплея увеличена на 54%.

Во всех полноприводных версиях Outlander появилась электрорегулировка поясничной опоры сиденья водителя… Но самое главное, комплектации и цены для автомобилей 2020 модельного года остались прежними.





Изменения коснулись также блока климат-контроля: температуру теперь можно регулировать при помощи поворота регулятора, была добавлена кнопка синхронизации климатических зон.

Для большего комфорта пассажиров второго ряда кресла стали более мягкими и комфортным за счёт изменений жёсткости дивана и материала обшивки, а также улучшения боковой поддержки.

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