Ford F-250. Пикап для охоты на динозавров

Недавно тюнинг-ателье CustomTruck подготовило уникальный проект, предназначенный для охоты в условиях дикой российской природы. Ведь мы с вами знаем, что наши леса – невероятное сочетание безумной красоты и патологической безнадёги при полном отсутствии хоть каких-то дорог.

Вот как раз для борьбы с бездорожьем грузовик и доработали…

Крышка кузова Diamondback – незаменимая вещь! Особенно на охоте. Она сохраняет в целости припасы и снаряжение, а в случае успеха крупный трофей можно перевезти прямо на ней, закрепив его с помощью двенадцати крюков.

Как известно, в лесу, а особенно зимой, света много не бывает. Встроенные в бампер дополнительные фары Rigid помогают владельцу пикапа быстро и безопасно добраться до места стоянки.







Прямо под номером – направляющие для троса лебёдки Warn, без которой совершенно бессмысленно соваться на бездорожье. Крюки Monster Hook не только функциональны, но и отлично вписываются в эстетику тюнинг-проекта, добавляя огромному пикапу брутальности.

Выхлоп Magnaflow – это шикарный звук, впечатляющий размер и демонстрация безграничной мощи Ford F-250.

Шины Nitto Grappler не имеют аналогов на рынке. Они бесшумны и комфортны на асфальте, отлично справляются с грязью, камнями и колеей, работают в широком диапазоне давлений и, что немаловажно, выпускаются в размерах до 24 дюймов. В общем, при выборе шин для проекта альтернативы Nitto Grappler просто не было!