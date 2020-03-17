Из нового Jimny сделали пикап

В Новой Зеландии стартовали продажи пикапа, построенного из внедорожника Suzuki Jimny. Переделкой стандартных машин занимается местный офис японской марки.

Вместо задней части кузова на раме установлена небольшая грузовая платформа, у которой откидываются задний и боковые борта.







Колесная база осталась прежней, хотя её удлинение помогло бы нарастить размеры кузова. Техника тоже не изменилась: это бензиновый мотор 1.5 (102 л.с., 130 Нм) и пятиступенчатая «механика».

Самую главную характеристику, грузоподъёмность, создатели необычного Jimny сообщать по непонятной причине не стали. Зато раскрыли стартовую цену — 23 500 американских долларов.