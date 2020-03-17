  • Сегодня: Вторник, 17 марта, 2020
 

 
Новости   17 марта 2020   

Из нового Jimny сделали пикап

В Новой Зеландии стартовали продажи пикапа, построенного из внедорожника Suzuki Jimny. Переделкой стандартных машин занимается местный офис японской марки.

Вместо задней части кузова на раме установлена небольшая грузовая платформа, у которой откидываются задний и боковые борта.



Колесная база осталась прежней, хотя её удлинение помогло бы нарастить размеры кузова. Техника тоже не изменилась: это бензиновый мотор 1.5 (102 л.с., 130 Нм) и пятиступенчатая «механика».

Самую главную характеристику, грузоподъёмность, создатели необычного Jimny сообщать по непонятной причине не стали. Зато раскрыли стартовую цену — 23 500 американских долларов.

Метки:

Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу