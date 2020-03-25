Новый Mitsubishi ASX для России: раскрыты подробности

ASX уже немолод: в этом году модели стукнет 10 лет! Впрочем, нынешний рестайлинг здорово освежил внешность модели. Кроме того, в гамме появились новые цвета: насыщенный коричневый и яркий оранжевый.

А вот интерьер почти не изменился. В салоне появился новый большой экран медиасистемы Mitsubishi Connect (8 дюймов), плюс Mitsubishi внедрила другой материал обивки сидений.

Обновленный Mitsubishi ASX 2020 модельного года будет доступен со старыми моторами: с двигателем 1.6 предлагается передний привод и 5-ступенчатая механика, а с агрегатом 2.0 – полный привод и вариатор.







Цены на обновленный кроссовер ASX начинаются от 1 382 000 рублей.

Как и предыдущее поколение, обновленный ASX производится на японском заводе компании Mitsubishi Motors. Старт продаж новинки намечен на апрель, но клиенты уже могут оставлять заказы.

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