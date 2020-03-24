Кроссовер Datsun для России: мы его не увидим?

Напомним, что автомобили Datsun выпускают на АВТОВАЗе. И в этом году японцы хотели выпустить первый кроссовер! На платформе Renault Duster, но со своей внешностью и салоном. А вот выпустят ли — большой вопрос.

Как стало известно, бренд Datsun уходит из Индонезии и Индии, где возрождённая марка не смогла набрать достаточное количество поклонников.

Помимо Индии и Индонезии, автомобили Datsun выпускают только на территории России. Седаны on-DO и хэтчбеки mi-DO тольяттинского производства созданы на основе Lada Granta.







Логично предположить, что руководство глобального Датсуна вряд ли захочет сохранить марку только для одного российского рынка. А значит, и первый кроссовер мы тоже, скорее всего, не увидим.

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