У «буханки» появилась необычная версия

УАЗ анонсирует компактный самосвал на базе бортового УАЗ-330365. Модель, разработанная партнером ульяновского бренда – нижегородской компанией ЗАФ («Завод автофургонов»), предназначена для перевозки одной тонны грузы.

Пол стандартной бортовой платформы (2680 х 1870 х 400 мм) закрыт листовой сталью толщиной 1-1,5 мм. Угол наклона кузова (максимальный – 45 градусов) регулируется 4-секционным гидроцилиндром и гидравлической станцией.

Выносной проводной пульт в кабине позволяет осуществлять управление дистанционно.





В остальном ничего нового. Полноприводный самосвал на базе УАЗ 330365 оснащается рядным 112-сильным бензиновым двигателем ЗМЗ объемом 2,7 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В ближайшее время на рынке появится ещё одна новинка – самосвал на базе УАЗ Профи.

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