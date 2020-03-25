УАЗ решил ставить коробку-автомат не только на Патриоты

Ульяновский автозавод провёл процедуру сертификации новых версий модели Пикап. Также как Патриот, УАЗ Пикап получит шестидиапазонный автомат от французской компании Punch Powerglide.

Производят автоматы во французском Страсбурге на заводе Punch, который до 2013 года принадлежал концерну General Motors. Так что коробка, кроме всего прочего, отличается хорошей американской родословной.

Агрегат проверенный – с 2006 года выпущено больше двух миллионов штук.

В разное время его ставили на BMW X3, Chevrolet Camaro, Cadillac CTS и другие автомобили с мощными двигателями. Автомат Punch Powerglide 6L50 рассчитан на мощность до 320 л.с. и крутящим моментом до 450 Нм.







Так что со 150-сильным УАЗовским ZMZ Pro, выдающим 235 Нм тяги, запас прочности как минимум двойной. О ценах двухпедального пикапа мы, видимо, узнаем совсем скоро.

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