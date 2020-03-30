Из старого Кайена сделали крутой экспедиционник

Шейн Остуайдзен последние несколько лет работал на крупную компанию. Когда контракт закончился, в родной Кейптаун он он решил вернуться своим ходом — на лифтованном Porsche Cayenne.

За основу была взята машина первого поколения (2003-2010 гг.), притом её точный год выпуска не указан.

Проект реализован немецким ателье Delta 4×4: для путешествия автомобиль получил лифт-комплект подвески, дополнительные прожекторы и крепление для запасного колеса.







От идея до воплощения прошло коло года, а сама дорога займёт примерно 3-4 месяца. При этом Остуайдзен планирует ехать не только по магистралям, но и съезжать на бездорожье.

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