  • Сегодня: Понедельник, 30 марта, 2020
 
Новости   30 марта 2020   

Из старого Кайена сделали крутой экспедиционник

Шейн Остуайдзен последние несколько лет работал на крупную компанию. Когда контракт закончился, в родной Кейптаун он он решил вернуться своим ходом — на лифтованном Porsche Cayenne.

За основу была взята машина первого поколения (2003-2010 гг.), притом её точный год выпуска не указан.

Проект реализован немецким ателье Delta 4×4: для путешествия автомобиль получил лифт-комплект подвески, дополнительные прожекторы и крепление для запасного колеса.



От идея до воплощения прошло коло года, а сама дорога займёт примерно 3-4 месяца. При этом Остуайдзен планирует ехать не только по магистралям, но и съезжать на бездорожье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

 


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу