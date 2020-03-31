BMW выпустит заднеприводный Х5

В 2022 году BMW планирует выпустить тестовую партию гибридных кроссоверов X5. При этом марка поспешили раскрыть технические подробности:

у машины будет только задний привод и один электромотор,

мощность электрохимического генератора нового поколения — 170 л.с.;

баллоны для водорода установлены под задним диваном и в центральном тоннеле;

водородная система дополнена тяговой батареей ёмкостью 74 кВт∙ч;

пиковая отдача электромотора составляет 374 л.с.

В компании считают, что главной проблемой автомобилей на водороде является отсутствие заправок. Однако BMW считает, что ситуация может измениться.







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