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Новости   31 марта 2020   

BMW выпустит заднеприводный Х5

В 2022 году BMW планирует выпустить тестовую партию гибридных кроссоверов X5. При этом марка поспешили раскрыть технические подробности:

  • у машины будет только задний привод и один электромотор,
  • мощность электрохимического генератора нового поколения — 170 л.с.;
  • баллоны для водорода установлены под задним диваном и в центральном тоннеле;
  • водородная система дополнена тяговой батареей ёмкостью 74 кВт∙ч;
  • пиковая отдача электромотора составляет 374 л.с.

В компании считают, что главной проблемой автомобилей на водороде является отсутствие заправок. Однако BMW считает, что ситуация может измениться.



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