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Новости   2 апреля 2020   

Isuzu D-Max на 35-х колёсах: продажи стартовали

Isuzu начала российские продажи новой комплектации пикапа D-Max: версию AT35 для японцев помогла создать российская компания Arctic Trucks. Об этом сообщает Автостат.

Все переделки официально узаконены, а Isuzu сохраняет заводскую гарантию.

От стандартного пикапа исполнение АТ35 отличается 35-дюймовыми колёсами (315/70R17), лифтованной подвеской, усиленной рамой и другими доработками, включая штатную лебёдку.



Цена лифтованного Isuzu D-Max не названа (марка готова озвучить её по запросу). Все АТ35 оснащаются двухрядной кабиной, 3-литровым турбодизелем (177 л.с.) и автоматической коробкой.

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