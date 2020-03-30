  • Сегодня: Понедельник, 30 марта, 2020
 
Новости   30 марта 2020   

Из Toyota Land Cruiser 200 начали делать грузовики

Австралийская компания DMW начала продажи внедорожника Landcruiser XT200: это пикап, построенный на базе Toyota Land Cruser 200. В каталоге фирмы есть варианты полной массой 3,8 и 4,5 тонны.

Процесс создания пикапов не отличается оригинальностью: тюнинг-ателье отрезает от двухсотки заднюю часть кузова (прямо за дверьми), а затем устанавливает грузовую платформу собственной разработки.

Вдобавок DMW дорабатывает подвеску, усиливает раму и внедряет другие доработки.

Судя по Instagram-аккаунту ателье, DMW Landcruiser XT200 пользуется неплохим спросом (во всяком случае, австралийцы сделали уже несколько таких машин). Однако стоимость машины фирма готова раскрыть только по запросу.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

 

 


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу