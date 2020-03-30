Из Toyota Land Cruiser 200 начали делать грузовики

Австралийская компания DMW начала продажи внедорожника Landcruiser XT200: это пикап, построенный на базе Toyota Land Cruser 200. В каталоге фирмы есть варианты полной массой 3,8 и 4,5 тонны.

Процесс создания пикапов не отличается оригинальностью: тюнинг-ателье отрезает от двухсотки заднюю часть кузова (прямо за дверьми), а затем устанавливает грузовую платформу собственной разработки.

Вдобавок DMW дорабатывает подвеску, усиливает раму и внедряет другие доработки.

Судя по Instagram-аккаунту ателье, DMW Landcruiser XT200 пользуется неплохим спросом (во всяком случае, австралийцы сделали уже несколько таких машин). Однако стоимость машины фирма готова раскрыть только по запросу.







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