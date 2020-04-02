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Новости   2 апреля 2020   

В России — новые правила обозначения камер на дорогах

В России начали действовать новые стандарты, касающиеся дорожных знаков и разметки, — новый ГОСТ Р 52289-2019 (правила применения знаков, разметки, светофоров) и новая редакция ГОСТ Р 52290-2004 (только знаки).

Отныне меняются правила обозначения камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

До этого предупреждающая табличка должна была стоять только перед стационарными камерами. Теперь это требование также касается мобильных комплексов: в населённых пунктах знак должен стоять за 100 м до камеры, вне их — за 300 м.



Правда, есть одно важное уточнение. На текущий момент оба документа носят исключительно рекомендательный характер. Но вскоре новые требования пропишут и в Правилах дорожного движения.

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