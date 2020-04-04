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Новости   4 апреля 2020   

У Audi Q7 больше не будет «народных» версий

Прошлым летом кроссовер Audi Q7 пережил обновление, самой большой сенсацией которого стал новый интерьер. Теперь машина официально добралась до России.

Снаружи новинка отличается новыми фарами, массивной решёткой радиатора и другими бамперами. Между задними фонарями растянулась массивная хромированная планка.

В гамме версий больше не будет бензиновых моторов 2.0 TFSI (252 л.с.) и 3.0 TFSI (333 л.с.). Единственным доступным остался турбодизель V6 3.0 TDI (249 л.с.).



Стартовая цена выросла на 150 000 рублей, и отныне составляет 4 млн 805 тысяч.  Но дополнительно доступны пакеты Advance, Sport и Business. 

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