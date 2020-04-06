Как устранить главный недостаток BMW X5 (подробности)

Появившийся на рубеже тысячелетий BMW X5 сразу завоевал невероятную популярность. Оказалось, что автомобиль гармонично сочетающий динамику и управляемость легковой машины с вместительным кузовом и преимуществами внедорожника, давно ждали на рынке. В этом нетрудно убедиться, просто посмотрев по сторонам.

Однако в случае с X5 его популярность постепенно превращалась в недостаток. Судите сами, вы заплатили за машину круглую сумму и вдруг обнаружили, что вокруг полно точно таких же. Один в один. И ладно бы это была KIA Rio… Для многих осознание этого факта становится невыносимым и побуждает к немедленному действию.

Создание образа

Как известно, тюнинг внедорожников открывает невероятное пространство для воплощения самых смелых фантазий. Но, к счастью, лишь немногим владельцам городских кроссоверов, предназначенных для комфортного перемещения по асфальту, приходит в голову лифтовать машину или устанавливать на неё грязевую резину. В таких случаях более уместна работа над внешностью.

Поэтому представленный сегодня проект BMW X5 Diamond получил эффектный аэродинамический обвес Renegade, сделавший автомобиль ещё более агрессивным.

За это отвечают новый капот, передний и задний бамперы с увеличенными воздуховодами и накладки на боковинах кузова и колёсных арках. Кузов аккуратно покрыли плёнкой цвета белый перламутр с чёрными матовыми вставками. Тёмными стали окантовки фирменной радиаторной решётки и все элементы внешней отделки, прежде бывшие хромированными.

Резина и диски

Ещё один важный элемент образа автомобиля – 18-спицевые легкосплавные диски диаметром 22 дюйма, на которых смонтированы ставшие непременным атрибутом любого премиального тюнинга низкопрофильные шины Nitto NT 420S. Они разработаны специально для автомобилей класса SUV, а значит, рассчитаны на большую, чем у обычных легковых автомобилей, массу и учитывают развиваемую ими мощность и скорость.

Шины Nitto NT 420S отличаются асимметричным ненаправленным рисунком протектора. Таким образом, при необходимости их можно переставлять с правой стороны на левую и добиваться равномерного износа. Кроме того, полукруглый профиль протектора с ярко выраженным бортиком позволяет защитить диски от повреждений, если, к примеру, вплотную припарковаться к полуметровому московскому бордюру.







Мотор и глушитель

Под капотом BMW X5 остался бензиновый V6 с заводским индексом N55B30. В стандартном исполнении он развивает 306 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Казалось бы, этого более чем достаточно. Но в случае с проектом Diamond мотор подвергся чип-тюнингу, выдавая после перепрошивки не менее 350 л.с. и 470 Нм момента.

На увеличение мощности повлияла и эксклюзивная выхлопная система, основной глушитель которой изготавливался с нуля, а изгибы труб долго и тщательно подгонялись. С внедрением новой выхлопной системы кардинально изменился звук – доработанный X5 издаёт басовитое рычание уже на холостых оборотах.

Тормоза

Стандартные тормозные механизмы BMW, безусловно, хороши, но в процессе подготовки X5 Diamond их заменили на более лёгкие и эффективные тормоза известной марки JBT. Вентилируемые диски спереди работают с 8-поршневыми суппортами, сзади – с 6-поршневыми.

Тормоза JBT легче и жёстче стандартных, что позволяет улучшить управляемость за счёт уменьшения неподресоренных масс и добиться более быстрого и чёткого отклика на нажатие педали. Кроме того, эти механизмы рассчитаны на большие нагрузки, что важно для сохранения надёжной работы тормозов при динамичном вождении.

В итоге

Таким образом, в результате получился стопроцентно узнаваемый, но в то же время эксклюзивный автомобиль, который никогда не затеряется в городском потоке. Согласитесь, когда кроссовер сам по себе мощный и статусный, это обстоятельство приобретает особое значение.

Текст: Михаил Лобачёв, фотографии: Пётр Покровский