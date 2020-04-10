Suzuki Jimny – 50 лет: вспоминаем, как он появился (и не только)

«Если бы мы только могли проехать по грунтовым лесным дорогам до места, куда раньше никогда не добирались автомобили …», – именно эта мечта инженеров Suzuki положила начало разработке легендарного автомобиля Jimny (LJ10).

Трудность заключалась в создании прочного, но легкого кузова. Прототипы испытывали на ухабистых дорогах, специалисты во время испытаний измеряли изгибы и перекосы кузова. А во время тестов на песчаных берегах, когда большие полноприводные автомобили конкурентов утонули в песке и остановились, Jimny продолжал плавно, но двигаться.

Когда Jimny дебютировал в 1970 году, он стал надежным партнером для фермеров и строителей, и в то же время привлек молодое поколение, которое любит наслаждаться отдыхом на природе. Первое поколение оснащалось двухцилиндровым двухтактным мотором воздушного охлаждения.

Его мощность составляла 25 л. с. при 6000 об/мин, а крутящий момент – 33,4 Нм при 5000 об/мин. Этот малыш был всего 3 м в длину и 1,3 м в ширину – истинный японский кей-кар. При этом LJ10 имел зависимую рессорную подвеску и механическую коробку переключения передач.

Второе поколение Jimny (SJ30) поступило в продажу в 1981 году. А на следующий год миру предстал Suzuki Samurai. Это уже был настоящий «проходимец», все на той же рессорной раме и зависимой подвеске, но уже большим размером 3555 мм х 1460 мм и неимоверным по тем временам для такого компактного внедорожника дорожным просветом в 240 мм.

Владельцы Suzuki Samurai использовали автомобиль в совершенно жестких условиях Rainforest Challenge, неоднократно забирая призовые места. А также ставили рекорды Гиннеса, взбираясь на высоту 6688 метров над уровнем моря, как это сделали чилийцы Эдуардо Каналес и Гонсало Браво, покорив на автомобиле потухший к тому времени вулкан Охос-дель-Саладо.

Лишь в 1998 году был выпущен совершенно новый Jimny третьего поколения (JB33), в котором были значительно улучшены опции комфорта и безопасности, а интерьер стал гораздо более современным. С тех пор это поколение Jimny оставалось популярным во всем мире в течение почти 20 лет.

Наконец, в 2018 году в Японии состоялась презентация четвертого поколения Jimny. В России модель стала продаваться с августа 2019 года.







Четвертое поколение Jimny предлагается с новым двигателем К15В объемом 1,5 литра. Мощность мотора составляет 102 л.с. при крутящем моменте в 130 Нм. Несмотря на увеличение рабочего объема, физические габариты силовой установки по сумме измерений длины, ширины и высоты уменьшились.

Во многом благодаря этому мотор стал на 15% легче, а потребление топлива стало скромнее. Новый Jimny стал солиднее по сравнению с предшественниками: 3480х1645 мм, дорожный просвет равен 210 мм, но при этом радиус разворота остался на минимальном значении в 4,9 м.

И по сей день Suzuki Jimny сохранил превосходные внедорожные возможности. В том числе благодаря наличию лонжеронной рамы лестничного типа, прочной зависимой подвеске, а также подключаемому полному приводу. Для новой модели доступна фирменная система полного привода ALLGRIP PRO.

Особенностью этой системы является наличие раздаточной коробки с возможностью подключения пониженной передачи, которая увеличивает крутящий момент двигателя. Новый Jimny собирается в Японии, на заводе KOSAI, в городе Косай, префектура Сидзуока.

В 2019 году новинка собрала большое количество наград и титулов известных авторитетных премий. Так новый Jimny был назван «Лучшим городским автомобилем мира» (World Car Awards), получил награду немецкого журнала Off-Road в номинации «Новика года 2019» и номинацию «Изменивший правила» от уважаемого британского издания Autocar.

Успех модели длиной в 50 лет, конечно, выражается и в продажах. На сегодняшний день, с момента выхода первого поколения Jimny в 1970 году, в мире продано более 3 млн всех поколений легендарного внедорожника. В России, с 1998 года, когда компания Suzuki официально вышла на местный рынок, реализовано 17 500 Jimny.

В этом году марка Suzuki Также отмечает 100-летие. К этому событию наша редакция готовит большой познавательный материал! Так что не пропустите майский номер журнала «4X4 CLUB»!

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