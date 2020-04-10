Самая дорогая Lada 4×4 до сих пор не дождалась рестайлинга

В конце прошлого АВТОВАЗ провёл большую модернизацию модели 4х4: внедорожник получил полностью новый интерьер, современную климатическую установку и… боковую подушку безопасности водителя (она нужна, чтобы блок системы ЭРА-ГЛОНАСС срабатывал максимально корректно).

Однако самая дорогая Lada 4×4, версия Bronto, сейчас продаётся со старым салоном. В базовой версии Бронто стоит от 722 900 рублей против 503 910 за стандартную 3-дверную машину.

От обычной Lada 4×4 исполнение Bronto отличается внушительным пакетом доработок. Это колёса размерностью 235/75 R15 вместо штатных 185/75 R16, самоблокирующиеся межколёсные дифференциалы винтового типа, усиленный задний мост, увеличенный на 35 мм дорожный просвет, усиленные пружины, а также другие амортизаторы.







Дополнительно можно заказать усиленную защиту картера коробки передач и раздаточной коробки, съёмную лебёдку, тягово-сцепное устройство, противотуманки и дополнительные фары на поперечине рейлингов, а также один из семи вариантов окраски «камуфляж».

Как сообщает портал лада.онлайн со ссылкой на пресс-службу АВТОВАЗа, дореформенная Lada 4×4 Bronto уже не производится, а обновленный Бронто начнут собирать летом 2020-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ