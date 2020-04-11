Российский дизайнер сделал седан из Range Rover

Промышленный дизайнер Игорь Краснов разработал проект конвертации внедорожника Range Rover… в представительский седан. В своем проекте от исходного Range Rover автор сохранил часть силовой структуры кузова (до средней стойки) и некоторые наружные панели, сообщает Drom.ru.

Постройка машины не планируется, хотя, как подчеркивает дизайнер, при создании проекта он изначально подразумевал его технологическую реализуемость.







Гипотетически такой автомобиль реально изготовить, если найдётся инвестор. При этом проект уже вызвал волну ажиотажа: многие англоязычные автомобильные СМИ перепечатали рендеры Краснова. Разработчик говорит, что даже не ожидал такого «хайпа».

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