Toyota готовится привезти новейший Highlander (подробности)

В базе Росстандарта появились сертификационные документы на большой кроссовер Toyota Highlander четвёртого поколения. Сама машина была презентована ещё год назад. Но живые машины американским дилерам начали отгружать совсем недавно, а теперь близится российская премьера.

Судя по Одобрению типа транспортного средства, в нашу страну автомобили будут ввозить из США.

Единственный доступный мотор — 3,5-литровый V6. Мощность бензинового двигателя была занижена ради меньшей ставки транспортного налога. При этом крутящий момент остался неизменным.

Привод будет только полным, а единственная коробка передач — восьмидиапазонный «автомат». Хотя за Океаном существуют моноприводные варианты, а также гибридные версии.







Кроме того, в США число посадочных мест равняется восьми, так как на третьем ряду могут разместиться трое пассажиров. У нас же сертифицирован только 7-местный салон.

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