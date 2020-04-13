В ГИБДД рассказали, за что не будут штрафовать во время пандемии

ГИБДД вводит особый порядок обмена водительских удостоверений и процедуры регистрации транспортных средств. Как стало известно «4×4 CLUB», сейчас подразделения ГИБДД принимают только тех граждан, которые записались на приём через портал Госуслуги на конкретные дату и время.

Кроме того, как рассказал ТАСС заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин, инспекторы ДПС не штрафуют тех, кто не успел вовремя поставить автомобиль на учёт.

«В связи с введением режима повышенной готовности к лицам, вынужденно превысившим сроки регистрации, не будут применяться меры административного воздействия», – отметил Понарьин.







Эту информацию «4×4 CLUB» подтвердили сотрудники на местах. Она также добавили, что не штрафуют водителей с просроченными правами, понимая, что обновить удостоверение сейчас почти невозможно.

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