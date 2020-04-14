Страховщики пугают автомобилистов возвратом в девяностые

Страховые компании предупреждают: в ближайшее время из-за закрытия границ, ограничения поставок и ухудшения экономической ситуации в стране будет расти спрос на запчасти. Чтобы перекрыть его, злоумышленники будут активнее угонять автомобили, которые затем пустят на детали.

«Бюджетные автомобили просты с технической точки зрения, для их угона не требуется специального оборудования, поэтому их похищают откуда угодно. В целом, сегодня угоняют самые разные автомобили – от бюджетных до дорогих. (…) В кризис мы ожидаем увеличения частоты хищений», — отметил руководитель управления урегулирования розничных убытков СЗРЦ АО «АльфаСтрахование» Заур Карданов.

Кроме того, представитель компании подметил следующую тенденцию. Люксовые марки (стоимостью выше 2,5 млн рублей) чаще всего угоняют с парковок торговых центров, в том числе подземных. Это объясняется тем, что дорогие авто лучше оснащены с технической точки зрения.







У дорогих моделей есть бесключевой доступ и автозапуск двигателя, что позволяет угонщикам считать код ключа в непосредственной близости от автовладельца в толпе и передать его на значительное удаление для хищения автомобиля прямо с парковки ТЦ.

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