Ещё один удар по Патриоту: новые подробности возвращения Ховера

Марка Haval, наконец, раскрыла внешность российской версии внедорожника H5. Модель не новинка: до 2014 года этот автомобиль на нашем рынке был представлен под именем Great Wall Hover H5. А технически он является потомком Isuzu Axiom образца 2001 года.

Вдобавок российский офис Хавейла впервые уточнил, что машина получит раздаточную коробку BorgWarner серии TOD. У неё подключением передка заведует многодисковая муфта с электромагнитным управлением.

Также раскрыт состав комплектаций, хотя цены остаются тайной. В базовую Comfort войдут климат-контроль, задний парктроник, медиасистема, круиз-контроль плюс обогревы лобового стекла и передний сидений.







В топовом исполнении Premium этот набор дополнят отделка салона из экокожи, камера заднего вида, а также датчики дождя и света, электропривод водительского кресла и многое другое.

Кстати, для старшей комплектации можно будет выбрать отдачу двухлитрового мотора — на 150 или 177 сил, хотя крутящий момент не отличается (250 Н·м). Коробка передач заявлена только одна — 6-ступенчатая механика.

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