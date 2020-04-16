  • Сегодня: Четверг, 16 апреля, 2020
 
Новости   16 апреля 2020   

Ещё один удар по Патриоту: новые подробности возвращения Ховера

Марка Haval, наконец, раскрыла внешность российской версии внедорожника H5. Модель не новинка: до 2014 года этот автомобиль на нашем рынке был представлен под именем Great Wall Hover H5. А технически он является потомком Isuzu Axiom образца 2001 года.

Вдобавок российский офис Хавейла впервые уточнил, что машина получит раздаточную коробку BorgWarner серии TOD. У неё подключением передка заведует многодисковая муфта с электромагнитным управлением.

Также раскрыт состав комплектаций, хотя цены остаются тайной. В базовую Comfort войдут климат-контроль, задний парктроник, медиасистема, круиз-контроль плюс обогревы лобового стекла и передний сидений.



В топовом исполнении Premium этот набор дополнят отделка салона из экокожи, камера заднего вида, а также датчики дождя и света, электропривод водительского кресла и многое другое.

Кстати, для старшей комплектации можно будет выбрать отдачу двухлитрового мотора — на 150 или 177 сил, хотя крутящий момент не отличается (250 Н·м). Коробка передач заявлена только одна — 6-ступенчатая механика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу