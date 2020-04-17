Новый Nissan X-Trail тоже получит двухэтажную внешность

В Сети неожиданно появились снимки нового поколения Nissan X-Trail: фотографии не отличаются высоким качеством, но позволяют понять, как изменится популярный кроссовер.

Спереди X-Trail приобрёл двухэтажную оптику, с которой сейчас экспериментируют многие марки: от Mitsubishi до Hyundai и Skoda.

В салоне главной доминантой будет огромный планшет медиасистемы. Также на фото можно рассмотреть нефиксируемый селектор коробки передач, а также виртуальную панель приборов.







Учитывая, что автомобиль на снимках точно повторяет патентные изображения, можно уверенно заявить, что перед нами — новый NIssan X-Trail. Однако дата его премьеры пока неизвестна.

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