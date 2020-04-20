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Новости   20 апреля 2020   

СМИ: АВТОВАЗ экспериментирует со сборкой Lada 4×4

АВТОВАЗ может перенести производство автомобилей Lada 4×4 на конвейер завода «Лада Запад Тольятти» (так теперь называется бывший GM-АВТОВАЗ), пишет «Лада.онлайн» со ссылкой на свои источники на автогиганте.

В тестовом режиме по конвейеру «Лада Запад Тольятти» прогнали два кузова Lada 4×4 — трёх- и пятидверный. 

По сведениям источника, короткая версия внедорожника прошла по линии без проблем, а вот пятидверный кузов не прошел по габаритам. До этого прошёл обратный эксперимент: Chevrolet Niva прогнали по главному конвейеру АВТОВАЗа.



Так как Lada 4×4 и Chevrolet Niva базируются на общих агрегатах, по всей видимости, российский автогигант хочет минимизировать затраты, переведя производство обеих моделей на одну линию.

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