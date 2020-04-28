Шкода оценила полноприводный Karoq

Для полноприводной версии предлагается единственный двигатель 1.4 TSI, мощностью 150 л.с. (250 Нм) который сочетается с роботизированной 6-ступенчатой DSG. Максимальная скорость составляет 193 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает за 8,9 с.

В базовую комплектацию Active полноприводного Skoda Karoq входят кондиционер, аудиосистема Swing с восемью динамиками, электронная система курсовой устойчивости, ассистент подъема в гору, центральный замок с дистанционным управлением, 3-спицевое кожаное рулевое колесо с возможностью управления радио и телефоном, а также функция подогрева передних сидений, центральный подлокотник спереди и 4 подушки безопасности. Стоимость автомобиля в комплектации Active составляет 1 468 000 рублей.

В комплектации Ambition владельцам доступны также двухзонный климат-контроль Climatronic, информационно-развлекательная система Swing с 8 динамиками, круиз-контроль с ограничением скорости, а также отделка интерьера хромированными деталями и декоративными вставками. Кроме того, в оснащение входят 3-спицевое кожаное рулевое колесо с функцией управления радио и телефоном, центральный замок с дистанционным управлением и задние датчики парковки. Стоимость модели в этой комплектации – 1 580 000 рублей.

В комплектации Style к оборудованию добавится платформа SmartLink, которая позволяет подключить смартфон и пользоваться мобильными приложениями, центральный замок KESSY, передние датчики парковки, а также 3-спицевой руль, отделанный кожей,с подогревом, поясничные опоры в спинках передних сидений и хромовая отделка экстерьера. Сюда же добавили фоновую подсветку. В этой комплектации стоимость Karoq 4х4 составит 1 754 000 рублей.



