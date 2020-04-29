Mazda CX-5 Zima Edition. Кроссовер для зимы, которой не было

В 2011 году кандидат в Президенты Киргизии Арстанбек Абдылдаев произнёс ставшую легендарной фразу: «Зима не будет». Тогда это высказывание породило огромное количество мемов, а зубоскалы из интернета с удовольствием отмечали, что именно та зима в Киргизии была необычайно холодной. Кто бы мог подумать, что, спустя девять лет, мы с испугом вспомним пророчество киргизского политика, увидев распускающиеся в феврале подснежники. Мы не могли себе такого представить, а маркетологи Mazda тем более, поэтому специально для нас подготовили зимний вариант кроссовера СХ-5.

Есть старый проверенный способ поддержания интереса к модели, пока она ждёт рестайлинга или смены поколения, – создание специальных версий. Рецепт прост, как каша из топинамбура: берётся уже имеющийся в продаже автомобиль, в него устанавливается оборудование, которого нет ни в одной из комплектаций, всё это приправляется эксклюзивным цветом, шильдиками и какой-нибудь фигнёй типа трёх месяцев бесплатного мобильного интернета. Готово!

Многие маркетологи справедливо считают, что цветом и вышивкой на ковриках ограничиваться не стоит, поэтому используют для спецверсий тот функционал, которого в принципе нет на актуальной модели. Собственно, в случае с Mazda CX-5 Zima Edition так и случилось: валенки в багажнике не лежат и печку кизяком топить не нужно, зато появилось несколько функций, которых давно ждали потенциальные покупатели. Декоративная составляющая лаконична и едва заметна – небольшие шильдики на передних крыльях в виде буквы Z. У нас, кстати, есть бесплатная идея для российского офиса Mazda – развить концепцию с этой буквой и к дачному сезону выпустить Zabor Edition, сэкономив на эмблемах. Впрочем, ладно, мы тут серьёзными вещами занимаемся, а не шутки шутим. Хотя…

Mazda CX-5, особенно в дорогой комплектации, – абсолютно самодостаточный автомобиль с полным набором функций безопасности, отличной аудиосистемой, подогревом всего и вся, проекционным дисплеем, розетками, кармашками и прочими атрибутами красивой жизни. Но даже в этом случае покупатель изнывает от отсутствия некоторых важных, по его мнению, элементов. А уж если конкуренты сподобились их установить, то у маздовода начинает завистливо чесаться шея. В этот момент он хоть и с опаской, но всё же поглядывает в сторону других брендов, и умные дяди в галстуках с дипломами МВА должны оперативно отреагировать и пресечь в зародыше эти предательские настроения.







На CX-5 Zima Edition совершенно безвозмездно, то есть даром, устанавливаются зимние нешипованные шины, что, учитывая резко изменившийся климат, скорее, хорошо, иначе владелец автомобиля сошёл бы с ума от бесконечного цоканья по асфальту. Ещё специально для зимы… а больше ничего и нет! Все остальные новшества отлично подойдут к любому другому сезону, и именно поэтому мы шутили несмешные шутки про забор. На кроссовер установили интеллектуальную систему управления при помощи мобильного приложения. Набор её функций довольно обширен: здесь и дистанционный запуск с возможностью установки таймера, и дистанционное открытие дверей и багажника. Владелец получает уведомления обо всём, что происходит с автомобилем, и, в случае если вечер перестаёт быть томным, может включить сирену, распугав потенциальных злодеев. Есть ещё одна функция, которая, помимо безопасности имущества, следит за крепостью семейных отношений – демонстрация местоположения автомобиля в режиме реального времени и запись поездок. В общем, если один из членов вашей семьи сказал, что уехал к маме в Дубровку, а сам проторчал всю ночь в банном комплексе, ему можно обоснованно задать несколько вопросов с демонстрацией улик.

Следующее важное дополнение подойдёт тем, кто каждое воскресенье штурмует супермаркеты, скупая гречку и соль после новостей о свободном падении цен на нефть. Открывание багажника носком ноги – вещь не сенсационная, но на Mazda CX-5 её раньше не было, и это обязательно привлечёт некоторое количество покупателей. Практическую пользу, кроме гипотез о закупках бакалеи, наш сотрудник оценил, когда в очередной мерзкий и слякотный день перевозил своего чистого пса, сидящего на руках. Правда, носок ботинка всё равно испачкался, потому что испытатель сначала пинал бампер не в том месте, но что возьмёшь с автожурналиста.

В общем, зимы Центральный округ в этом году не увидел, а мы не увидели ничего особенно зимнего в Zima Edition. Просто в очередной раз протестировали качественный и быстрый кроссовер с новыми полезными штуками, каждой из которых действительно не хватало. А значит, мы снова возвращаемся к шутке про забор.

Текст: Максим Ракитин

Лучшее и самое главное на нашем Дзен-канале!