Новый Lexus GX 460. Свобода, равенство, братство

Тест-драйв российской системы ценностей за рулём обновлённого японского внедорожника на французских дорогах

Осторожные утренние морозы понемногу сковывали политую унылыми осенними дождями землю. Леса на вершинах, ещё недавно казавшиеся яркими зелёными островами, стали золотистыми и огненно-красными, а потом и вовсе потемнели. Стояло лучшее охотничье время. С той стороны реки, изгибавшейся в тесной долине, доносился заливистый лай гончих, слегка приглушённый испариной тумана. Я так заслушался, что не заметил подкативший к парковке мятый автобус, из которого высыпали рабочие и обступили мой автомобиль. «Лек-сус дже-икс», – с трудом прочёл надпись на двери багажника тёмный, как шоколад, парень в грязных башмаках, медленно стаскивая шапку со своей курчавой головы. «Тюрбо? Но, атмо!» – ответил я по-французски и включил зажигание. Слегка присев на задние колёса от накатившей мощи, Lexus сорвался с места и помчал меня в заповедник Мон-д’Ардеш, оглашая холмы благородным рыком большого бензинового атмосферника.

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1. Трёхспицевый руль, дополнительные USB-разъёмы и новые варианты отделки –

на этом изменения в салоне заканчиваются

2. На втором ряду, как и в дорестайлинговом GX 460,

места хватает

3. Казалось бы, фары, да новая радиаторная решётка – вот и весь фейслифт.

Но малыми средствами удалось добиться впечатляющих результатов

Шестиступенчатый автомат, 4.6-литровый V8 мощностью 296 лошадиных сил, постоянный полный привод с межосевым дифференциалом Torsen, неразрезной задний мост, пневмобаллоны сзади и независимая пружинная подвеска спереди – всё без изменений. Lexus GX 460 остался настоящим классическим внедорожником, поэтому для нас заранее приготовили грунтовый маршрут. Возле перелеска уже стояли в ожидании люди из техподдержки: «Понижайку включите, пожалуйста. Да смотрите под ноги, в лесу такие бугры! Вы уж как-то поосторожнее». Куда там! Местные кролики и куропатки не видали такого дефиле со времён казаков 1812 года, с похмелья плутавших в поисках дороги, ведущей в Париж. Для настоящего японского внедорожника французский офф-роуд оказался чистой условностью. Не пригодились ни Crawl Control, с помощью которого можно, не прикасаясь к педали газа, осторожно двигаться по грязи со скоростью пешехода, ни многочисленные режимы внедорожной системы Multi-Terrain Select, ни пониженная передача. Зато автомат переключения с дальнего света на ближний, адаптивный круиз-контроль с системой автоторможения и слежения за разметкой с распознаванием дорожных знаков оказались очень кстати, когда мы вновь выскочили на асфальт. Все эти функции – часть системы Safety System+, которая появилась на Lexus GX 460 меньше года назад, а с осени прошлого стала доступна в России. А ещё у GX новый трёхспицевый руль, два дополнительных разъёма USB и свежие варианты отделки. Кисть дизайнера лишь слегка коснулась салона, зато какой грандиозный случился фейслифт! Причём минимальными средствами. Ведь поменяли только гриль решётки радиатора да поставили полностью светодиодные фары.







До рестайлинга Lexus GX 460 выглядел неподобающе скромно, но теперь его запросто можно спутать с флагманом – Lexus LX 570. Новая радиаторная решётка с трёхмерным сетчатым узором вместо горизонтальных планок слегка обманывает зрение – с ней GX 460 выглядит крупнее, чем на самом деле. Она настолько огромна, что, кажется, ему великовата. Хорошо, что цена не выросла пропорционально. Базовый Lexus GX 460 Executive после обновления продают за 4 565 000 рублей, то есть он даже слегка подешевел. Правда, только в чёрном цвете, перламутр и металлик теперь оплачиваются отдельно. Новость, что версия Premium, в которой доступны все новые опции, подорожала всего на 65 тысяч рублей (без учёта краски) – тоже печальной не назовёшь. Это не такая уж большая прибавка за функционал, без которого сложно представить современный автомобиль стоимостью больше четырёх миллионов. Хотя, признаться, и без этих систем дела шли неплохо. Ведь Lexus в тройке лидеров премиального сегмента, растущего вопреки всякой логике. А значит вместе с ним растёт и наша экономика, раз всё большему количеству людей требуется подтверждение статуса. В общем, этот вопрос лучше задать премьер-министру. Жаль, моего французского оказалось недостаточно, чтобы объяснить рабочим на парковке российскую систему ценностей. Впрочем, они бы всё равно не поняли, зачем раскатывать по городскому асфальту на дорогом внедорожнике. У этих французов на уме только свобода, равенство, братство да бесконечные забастовки против пенсионной реформы. Им, несчастным, не до загадок русской души.

Текст Григорий Алёшин

Фотографии Компании-производителя