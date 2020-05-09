Haval F7x. Безжалостный пожиратель УАЗов

Пока западные неудачники подсчитывают убытки и плачут по поводу стремительно сокращающихся продаж, китайские производители открывают банку с чёрной икрой, запускают в неё свои толстые пальцы и запивают всё кориандровой настойкой – у них на нашем рынке количество проданных машин неизменно растёт.

РЫВОК ВОСТОЧНОГО СОСЕДА

К примеру, в октябре мы с вами купили 4 112 новых китайских автомобиля, что почти на пятнадцать процентов больше, чем год назад. И первая по продажам – марка Haval, вторую строчку занимает Geely, а третье место принадлежит Chery. Остальных пока можно не брать в расчёт. Всего же за десять месяцев 2019 года было продано больше тридцати тысяч китайских машин. Цифры не такие уж и большие, зато какой потенциал! Китайцы наконец научились делать что-то приличное и даже начали строить у нас заводы. В общем, азиатский тигр замер перед прыжком. Кажется, так говорят в подобных случаях? Насколько страшен будет прыжок нашего восточного соседа? Сожрёт ли он ульяновский завод, в страхе притаившийся за волжским утёсом? Похоже, что да. По крайней мере именно такое впечатление складывается после посещения недавно открытого производства Haval в Тульской области.

ШАНХАЙСКИЙ СЮРПРИЗ

Всё время, пока китайцы строили завод под Тулой, никто не воспринимал эту затею всерьёз. Возможно, потому что в салонах в это время они торговали чем-то настолько невнятным, что не было особой разницы, везут ли это из-за кордона или делают прямо здесь. Но вдруг всё изменилось. Перед тем как пустить журналистов на производство, они вывели на рынок F7. Это стало сюрпризом не только в отношении качества, но и в дизайне. Автомобиль собрал прекрасную прессу. И хотя по технической части китайцы ничего особенного не показали, но им удалось сделать рывок в восприятии марки, после которого запуск завода уже не выглядел нелепостью.

Непосредственно к презентации конвейера в индустриальном парке «Узловая» (Тульская область) они приготовили ещё один сюрприз – F7x. Стильное, модное, симпатичное внедорожное купе. Кроссовер, выполненный в самом популярном сегодня форм-факторе. Кстати, вы знали, что именно в России купе BMW X6 расходится не менее бодро, чем классический X5? В Европе и США ситуация обратная, и там любителей козырнуть «грязевой купешкой» значительно меньше. Так что теперь это можно считать ещё одной нашей национальной особенностью.

Современная эргономика, куча экранов и электронная рукоятка КП…

Простите, а вы уверены, что это китайская машина?

От использования механических стрелок в компании отказались.

Смотрите мультики

ВЛИЯНИЕ ЗАПАДА

Таким образом, открытие завода из банального перерезания ленточки превратилось в презентацию заявки Haval на лидерство в сегменте SUV. Боже, неужели я пишу это о китайской марке? Похоже, наш мир катится прямиком в ад. Неужели действительно можно смело покупать машины из Поднебесной? Думаю, да. И вот почему. Китайцам удалось переломить ситуацию, когда они стали вовсю использовать западные технологии. Так, например, Geely Atlas был сделан по стандартам Volvo, и в результате ездить на нём – одно удовольствие. В создании Haval F7x тоже активно участвовали европейцы. Он стал серийным воплощением концепт-кара HB-03, который представляли весной 2017 года на автосалоне в Шанхае. Стилистика компактного купе-кроссовера прорабатывалась под руководством Пьера Леклерка, а шеф-дизайнером Haval стал Фил Симмонс.

С ОТКРЫТЫМ РТОМ

Когда автобус привёз нас к проходной Haval, я не поверил своим глазам. В чистом поле стоял огромнейший (и это слово вовсе не преувеличение) завод мощностью в 130 тысяч автомобилей в год. Рядом с ним – жильё для сотрудников и почти до горизонта площадка для выпущенных машин. Это зрелище заставило меня буквально открыть рот. Я так долго его не закрывал, что, будь на дворе лето, в него наверняка залетела бы муха. Внутри предприятие производило ещё более сильное впечатление. Причём гвоздём программы оказался цех штамповки. Ни один иностранный производитель не имеет в России ничего подобного. Даже отдалённо! Монстр высотой с шестнадцатиэтажный дом, выплевывающий изо рта двери, боковины и крыши со скоростью пончикового автомата. А ведь самое дорогое в автомобильном производстве – это именно штамповка, и если уж китайцы потратились на этот суперсовременный колосс, который меняет штампы за 10 минут (в пять раз быстрее, чем самые современные прессы), то деньги свои они уж точно отобьют. Такие инвестиции делаются только под чёткий бизнес-план. Это значит, Ульяновску пора паковать чемоданы или дать себе пинок под зад такой силы, чтобы уж наверняка проснуться. Эй, на УАЗе! Приезжайте в Тульскую область и прикиньте сколько вам ещё осталось. Ведь на конвейере в парке «Узловая» будет делаться и рамный H5.







Шеф-дизайнер Haval раньше создавал Range Rover. Возможно поэтому

автомобиль получился очень европейским

КТО ИСПОРТИЛ ВОЗДУХ?

Кто ещё вчера мог предположить, что именно внедорожное купе завоюет сердца покупателей кроссоверов? Этот абсурдный, по сути, автомобиль не должен был продержаться на рынке больше недели. Кому нужен обрубленный сзади кузов, в который и груз толком не запихнуть, и задним пассажирам приходится сидеть склонив головы? Дикая, неудобная, идиотская концепция! Но она победила. Естественно, её сразу же попытались повторить в бюджетном сегменте – Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana и вот теперь Haval F7x. При этом только последнему удалось сделать достойную копию. Каким образом? Уж наверняка не потому что буква F в названии – это объединение трёх идей: Future (будущее), Fashion (стиль) и Fun (забава, развлечение). Хотя именно на этом настаивают маркетологи. Что ещё стоит упомянуть в связи с F7х? Конечно, интерьер. Полностью цифровая панель приборов, крупный мультимедийный экран, электронное управление трансмиссией. В общем, всё, что вы увидите в салоне, красиво, современно, качественно. Правда, запах пластика всё же остался, и он не слишком приятен. Хотите без запаха? Тогда попробуйте BMW X6? Говорят, будто в нём пахнет фиалками.

ДАВАЙТЕ БЕЗ ГЛУПОСТЕЙ

Несколько слов о силовой установке. Это 2-литровый четырёхцилиндровый рядный бензиновый турбированный двигатель собственной разработки мощностью 190 л.с. У него непосредственный впрыск, двойная система изменения фаз газораспределения VVT (на впуске и на выпуске) и турбонагнетатель. Последний включается при частоте вращения коленчатого вала менее 1 000 об/мин. Это гарантирует неплохой отклик на педаль газа и хороший запас крутящего момента для уверенного ускорения. Кое-кто из великих автожурналистов, правда, писал, что им не хватает мощности, особенно если посадить в салон четырёх человек. Но я бы не относился к подобным замечаниям всерьёз. Во-первых, купе создано для одиночек, а во-вторых, в рамках ПДД лошадиных сил хватает с запасом – не надо нарушать.

Трансмиссия Haval F7х тоже разработана самостоятельно, но под руководством немецкого инженера Герхарда Хеннинга, ранее работавшего на Mercedes. Это семиступенчатая коробка 7DCT с двойным сцеплением и масляным охлаждением. Управляется она при помощи электронного джойстика или подрулевых лепестков. Опять же жаловались, что в пробке она, якобы, иногда дёргается. Лично я не заметил. Просто некоторые искренне считают «робот» изобретением сатаны. Нельзя же быть таким нежным и мнительным. Ну, может быть, дёрнулась где-то разок, и что? Глупости это.

Полный привод купе-кроссовера выполнен по схеме On-demand. В его основе многодисковая муфта производства известной американской компании BorgWarner. На заднюю ось может быть передано до 50 % мощности. Муфта имеет два набора фрикционов: основной отвечает за передачу крутящего момента, а дополнительный – за надёжное замыкание силового фрикциона и сглаживание переходных процессов. На заднюю ось в любом случае передается до 10 % крутящего момента – так называемый «преднатяг».

НУ ЧТО, БЕРЁМ?

В Тульской области нам представился случай испытать возможности американо-немецкой трансмиссии. Побуксовать вдоволь не получилось, но погонять по чёрной грязевой каше и колее удалось сполна. Какой можно сделать вывод? Трансмиссия идеальна для чайников. Не нужно каких-то специальных навыков, просто дави на педаль – и вперёд. Электроника полностью контролирует процесс и не позволит совершить серьёзную ошибку. Дорога тестовой трассы проходила по краю поля. Наше купе норовило снести то в поле, где чернела пашня, то в глубокую колею. Оба варианта могли оказаться фатальными, вплоть до вызова технички, но мы ехали быстро и расслабленно. Мне понравилось. Разве что реакция на педаль во внедорожном режиме слегка замедленная, и лучше все манёвры планировать немного заранее. В остальном прекрасный вариант для модников, внезапно оказавшихся на пригородном офф-роуде, что и требуется аудитории машин подобного класса.

Не знаю, как в других городах, но в Москве только и разговоров, что о новом китайском чуде. Народ живо интересуется, но всё ещё сомневается. Меня замучили вопросами: так брать или не брать? Ну я не знаю. Едет и смотрится новый автомобиль замечательно. Что с ним будет через три года и сможете ли вы его выгодно продать – пока непонятно. Но у меня впечатление, что ситуация напоминает мгновение перед сходом лавины. Стоит кому-нибудь крикнуть: «Пацаны, да нормально всё! Берём!» – и завод в Тульской области перегреется от трёхсменной работы.

Текст Дмитрий Леонтьев

Фотографии Компании-производителя