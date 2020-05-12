Новый Toyota Highlander приедет летом

Новое поколение кроссовера сочетает преимущества глобальной архитектуры TNGA с высоким уровнем комфорта, вместительным семиместным салоном, отличным уровнем безопасности для водителя и всех пассажиров и легендарной надежностью Toyota.

Увеличение колесной базы автомобиля на 60 мм одновременно с уменьшением высоты кузова на 40 мм и переносом электроусилителя рулевого управления на рулевую рейку позволило увеличить пространство для пассажиров, снизить центр тяжести, усовершенствовать ездовые характеристики автомобиля и добиться образцового баланса между удобством и управляемостью. Новые настройки подвески оптимально изолируют пассажиров автомобиля от недостатков дорожного покрытия, а значительно улучшенная аэродинамика и шумоизоляция высокого класса делают пребывание в дороге максимально комфортным.

Вслед за Toyota RAV4 новое поколение кроссовера Toyota Highlander оснащается системой полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD, которая позволяет эффективно распределять крутящий момент между колесами задней оси, обеспечивая заметное улучшение маневренности и управляемости и действенно имитируя блокировку заднего межколесного дифференциала. Работая в комплексе с системой активного управления AIM, полный привод гарантирует безопасность в сложных погодных условиях, а наличие системы выбора режимов движения Multi Terrain Select дополнительно расширяет возможности нового Highlander на бездорожье.







Toyota Highlander четвертого поколения является одним из самых безопасных автомобилей на рынке, что подтверждено высшей оценкой по результатам тестов сразу трех независимых организаций – североамериканских NHTSA и IIHF, а также австралийской ANCAP. Полноразмерный кроссовер оснащен пакетом систем активной безопасности Toyota Safety System 2.0, который позволяет вовремя распознать возможность столкновения при помощи усовершенствованной системы предупреждения об угрозе фронтального столкновения PCS с расширенным диапазоном скоростей, системы распознавания дорожных знаков RSA, системы динамического радарного круиз-контроля DRCC, которая позволяет замедляться вплоть до полной остановки и возобновлять движение, не теряя комфорта и интеллектуальный круиз-контроль iDRCC с функцией поддержания уровня скорости указанной на дорожных знаках. Кроме того, в TSS 2.0 входят система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) и система контроля и информирования об усталости водителя (SWS). Новый автомобиль оснащается восемью подушками безопасности, защищающими водителя и пассажиров на всех рядах сидений.

Оснащение нового Toyota Highlander дополнилось широким списком современных и технологичных опций, таких как светодиодная передняя и задняя оптика и противотуманные фары, уникальная для линейки Toyota на российском рынке панорамная крыша с электроприводом, 7″ цветной многофункциональный дисплей приборной панели, мультимедийная система CY’19 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, проекционный дисплей на лобовое стекло, аудиосистема JBL, обеспечивающая концертное качество звучания при помощи 11 динамиков, полный пакет «Зимний комфорт» и многих других.

Кроссовер будет доступен на российском рынке с атмосферным двигателем V6 с системой изменения фаз газораспределения и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией с адаптивной логикой работы.

Цены мы узнаем ближе к началу продаж, в июне, а пока посмотрите ролик про уникальную тойотовскую коробку передач