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Новости   20 мая 2020   

Какие марки не переживут карантин. Мнение

Компания «Автокод» оценила шансы на уход автомобильных брендов с нашего рынка, а заодно оценила интерес россиян к автомобилям из вторых рук.

«После пандемии с рынка новых автомобилей могут окончательно уйти Peugeot, Citroen, Jeep, FIAT. Сейчас они главные претенденты на вылет. У них и раньше были смешные продажи, а после обвала рубля и покупательской способности будут ещё меньше», — предположил автоэксперт Кирилл Зайцев.

Что же касается вторичного рынка, то здесь автоблогер Виктор Габриэль видит ситуацию иначе:

«Не исключено, что часть граждан захочет пересесть на более дешевые и простые в обслуживании автомобили. В связи с этим упадет спрос на люкс и премиум-сегмент. Такие марки как BMW, Audi, Range Rover станут менее востребованы на рынке. Машины классом выше — Aston Martin, Bentley, Bugatti и т.д. — также упадут в продажах».



По данным прошедшего месяца самым непопулярным автомобилем стал именно Bugatti. Его проверили в апреле через avtocod.ru всего 52 раза. Кроме того, последними в списке оказались Aston Martin, Lamborghini и Chrysler. Тем не менее,  Porsche интересовались довольно много — аж  5153 раза. 


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