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Новости   21 мая 2020   

Volkswagen Touareg дал течь

В России отзывают почти 1100 новых Volkswagen Touareg. Причина  — утечка масла из трансмиссии.

Под кампанию попали внедорожники, выпущенные в 2019 году, то есть новые. У всех дефектных автомобилей обнаружили проблему со сварным соединением трубки трансмиссионного масла, из-за чего может произойти утечка.



Всех владельцев неисправных внедорожников пригласят посетить сервисный центр по электронной почте или телефону. Владельцы могут и самостоятельно свериться со списком VIN-номеров и записаться на обслуживание.
А вот здесь — немного эмоций, по поводу этого автомобиля

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