Volkswagen Touareg дал течь

В России отзывают почти 1100 новых Volkswagen Touareg. Причина — утечка масла из трансмиссии.

Под кампанию попали внедорожники, выпущенные в 2019 году, то есть новые. У всех дефектных автомобилей обнаружили проблему со сварным соединением трубки трансмиссионного масла, из-за чего может произойти утечка.





