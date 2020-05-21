Volkswagen Touareg дал течь

В России отзывают почти 1100 новых Volkswagen Touareg. Причина — утечка масла из трансмиссии.
Под кампанию попали внедорожники, выпущенные в 2019 году, то есть новые. У всех дефектных автомобилей обнаружили проблему со сварным соединением трубки трансмиссионного масла, из-за чего может произойти утечка.
Всех владельцев неисправных внедорожников пригласят посетить сервисный центр по электронной почте или телефону. Владельцы могут и самостоятельно свериться со списком VIN-номеров и записаться на обслуживание.
А вот здесь — немного эмоций, по поводу этого автомобиля