Россияне не знают, куда сажать ребёнка

Компания «Хендэ Мотор СНГ» в рамках социально-образовательного проекта для всей семьи «Безопасная дорога» провела опрос среди родителей дошкольников на знание правил дорожной безопасности. В нем приняли участие более 9 000 человек из 11 регионов России.

Проанализировав результаты опроса, эксперты проекта выявили, какие темы вызывают наибольшие затруднения у родителей дошкольников. Самыми сложными оказались вопросы, касающиеся нахождения ребенка в автомобиле и поведения ребенка во время езды на велосипеде — правильные ответы на них дали менее 20% опрошенных. Больше всего ошибок пришлось на следующие вопросы:

Какие предметы могут быть опасны для ребенка в машине в случае резкого торможения?

Что нельзя делать ребенку во время езды на велосипеде и как правильно переходить с ним дорогу?

Какие аксессуары и элементы одежды могут помешать ребенку при переходе дороги?

Как правильно сажать ребенка в автомобиль и высаживать из него?

Вопросы, вызвавшие затруднения у почти 60% родителей, относились преимущественно к правилам перехода через дорогу:

Как ребенку перейти через нерегулируемый переход, если что-то закрывает обзор слева?

Как перейти через дорогу с двумя детьми и велосипедом?

Что делать, если вы с ребенком оказались по разные стороны перехода, а красный свет уже загорелся?

Что делать, если с ребенком не успели перейти по регулируемому пешеходному переходу проезжую часть за раз, пока горит светофор?

Также много затруднений вызвал вопрос о детском кресле. Оказалось, только 40% родителей знают, какое место размещения детского кресла в автомобиле обеспечивает максимальную безопасность маленького пассажира. Правильный ответ – на заднем ряду в середине, но только в случае, если кресло закреплено в соответствии с конструкцией и инструкцией по эксплуатации автомобиля и детского удерживающего устройства.







Ошибки и правильные ответы эксперты проекта Hyundai «Безопасная дорога» разобрали на вебинаре, прошедшем 18 мая, — это позволит родителям в будущем избежать опасных ситуаций на дороге и в автомобиле. Онлайн-встреча прошла в рамках цикла вебинаров родителей дошкольников и младших школьников с экспертами, которые Hyundai запустила в период самоизоляции. В нем приняли участие почти 1700 слушателей. Разбор наиболее «сложных» вопросов и правильные ответы на них можно найти в социальных сетях «Безопасной дороги» в Facebook, Вконтакте и Instagram. Следующая онлайн-встреча с родителями дошкольников, посвященная безопасному поведению на дорогах, состоится 1 июня и пройдет в формате квиза. Участие бесплатное.

В программе Hyundai «Безопасная дорога» принимают участие 12 000 дошкольников из 8 регионов России (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Башкортостан, Архангельская область, Красноярский край, Новосибирская область). В декабре 2019 года проект получил премию «Лидеры корпоративной благотворительности».