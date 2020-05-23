Май-Июнь №5-6

МАШИНЫ

ПОДИУМ

NISSAN ARIYA. БЕСКОНЕЧНЫЙ ЯПОНСКИЙ ФУТУРИЗМ

Переосмысление принципов автомобильного дизайна, специально разработанная платформа и максимальные возможности автономного вождения – создаётся впечатление, что в концепте Ariya компания Nissan сосредоточила весь набор технологий ближайшего будущего

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

BENTLEY BENTAYGA SPEED. ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ, НА ЧЁМ МЫ ПОЛЕТИМ НА МАРС

Этот автомобиль стоит больше 25 млн рублей! А теперь вдохните поглубже и попробуйте произнести это вслух. Что такого могли напихать туда британцы, чтобы машина стала равна по стоимости 80-метровой квартире в центре Москвы?

ТЕСТ-ДРАЙВЫ

JAGUAR I-PACE. ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ГРЕТЫ ТУНБЕРГ

Кто-то решит, что тест-драйв машины, которой уже больше трёх лет – результат кризиса идей в период пандемии. Но, на наш взгляд, именно сейчас, когда планета переживает глобальную трансформацию, у человечества появляется возможность достичь долгожданного единства с биосферой

CHERY TIGGO 8. ОБСУЖДЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Надо признать, что за последнее время китайский автопром в целом и компания Chery, в частности, сделали огромный шаг вперёд. Правда, вместе с качеством растёт и цена, и, к примеру, Tiggo 8 стоит уже больше 1,5 млн. Но лучше уж так, чем ощущение вторичности и невыносимый запах дешёвого пластика

ОБНОВЛЁННАЯ LADA 4X4. ПО КАНАВАМ И СВЯТЫМ МЕСТАМ

Краткое описание обновлений LADA 4х4 занимает не больше абзаца, поэтому мы слегка развернём тему, углубившись в историю, заглянув в будущее, а заодно рассмотрим возможные варианты тюнинга

НЕМНОГО Б/У

MERCEDES-BENZ GLK. И ПУСТЬ ВАМ ПОВЕЗЁТ!

В период производства кроссовер Mercedes-Benz GLK вынужденно находился в тени своих именитых собратьев. Но этим он и интересен. Компактный, комфортный, надёжный, относительно простой и недорогой. В общем, мечта, а не машина

ИСТОРИЯ

ДВА ЮБИЛЕЯ. 100 ЛЕТ SUZUKI И 50 – ЕЁ ВНЕДОРОЖНИКАМ

В этом году компания Suzuki отмечает столетний юбилей, но свои знаменитые внедорожники она начала делать не сразу. Японцы – народ неторопливый и основательный, им нужно было подготовиться. На это ушло пятьдесят лет…

МИР

МАРШРУТЫ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КАРАНТИНА. АLL-TERRAIN ДЛЯ КОРОТКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ

Когда эпидемическая угроза окончательно отступит и административные ограничения на передвижение снимут, у нас наконец-то появится возможность приобщиться к инженерному наследию страны. Куда отправиться первым делом? Рассмотрим несколько вариантов

ПУТЕШЕСТВИЕ

ВОКРУГ СВЕТА С АЛЕКСЕЕМ КАМЕРЗАНОВЫМ. АФРИКАНСКОЕ ДНО







В бывшем французском Конго дела, по африканским меркам, идут не так уж плохо. А вот Демократическая Республика Конго всё больше походит на несостоявшееся государство. Слабая экономика, неуверенная центральная власть, этнические конфликты, грунтовые дороги и тотальная нищета – всё это делает ДРК не самой привлекательной страной для посещения

ФОТОПРОЕКТ

В ПОИСКАХ ШАМБАЛЫ. ГОРНЫЙ АЛТАЙ

Горный Алтай давно пользуется репутацией одного из интереснейших уголков планеты. Именно здесь расположена самая высокая точка Сибири – овеянная легендами гора Белу́ха. Бывавший в этих местах Николай Рерих считал, что в её окрестностях находится вход в священную страну Шамбалу. Нам, как и Николаю Константиновичу, найти его пока не удалось, но энергетика и виды здесь и в самом деле невероятные

ЛЮДИ

РЕПЛИКА

ПОРНО И МОРОЖЕНОЕ

Глобализация провалилась, и с этим трудно спорить. Да, есть общие автомобильные платформы и одинаковые двигатели, коробки и блоки стеклоподъёмников. Однако мы по-прежнему легко отличаем японскую машину от французской и уж тем более от американской – нивелировать национальные особенности так и не удалось

СТИЛЬ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ МЕРЧ. ТЁМНЫЕ СИЛЫ

Этим летом у нас вряд ли получится погулять по набережным модных курортов, но солнце всё ещё светит, а значит, есть повод купить очки. Тем более что ведущие автомобильные бренды кое-что приготовили

ИНТЕРВЬЮ

О «РУССКОМ PRADO», КОНКУРЕНЦИИ С КИТАЙЦАМИ И ЗАКАТЕ ЭРЫ АВТОМОБИЛЕЙ

Интервью с руководителем «Соллерс Инжиниринг» Юрием Алексаковым

ЛИКБЕЗ

ДОСТАТЬ НОЖИ

MORAKNIV ROBUST. НОЖ, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ

Компания Morakniv хорошо известна всем, кто хоть немного разбирается в ножевой теме. Продукция, выходящая под шведским брендом, надёжна, практична, проста и при этом не такая уж дорогая, в чём мы убедились, купив бюджетный туристический Morakniv Robust

ВЫСОКАЯ КУХНЯ

БЫСТРО И ВКУСНО. БЛЮДА В МУЛЬТИВАРКЕ

Во время вынужденной двухмесячной отсидки экспедиционные рецепты потеряли свою актуальность. Поэтому в этот раз мы предлагаем простые и вкусные блюда, для приготовления которых нужно совершить самое короткое путешествие – на кухню

РЕПЛИКА

ТОПЛИВНЫЕ ПРИСАДКИ, ИЛИ СКОЛЬКО СТОИТ ВАША ПОЕЗДКА

Резюмируя опыт поколений, надо признать, что, если грамотно и своевременно использовать топливные присадки, можно достичь заметной экономии в содержании автомобиля, продлить срок его службы, а главное – получить огромное удовольствие от вождения