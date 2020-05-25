CHERYEXEED. Новый китайский бренд в России

Компания Chery Automobile Co., Ltd. завершила процесс регистрации товарного знака и знака обслуживания нового автомобильного бренда — CHERYEXEED.

Название бренда CHERYEXEED происходит от компиляции слов «chery», что с означает «особое благословение» на китайском языке и «exeed», которое является производным от английского слова «exceed» (превышать, превосходить, превзойти).

CHERYEXEED отличается глубоким пониманием потребностей своих клиентов как в их повседневной жизни, так и в путешествиях. В основе CHERYEXEED лежит стремление предоставлять наиболее функциональные решения, тем самым расширяя человеческие возможности и доводя синергию взаимодействия между человеком и автомобилем до крайности. При этом, не лишая водителя эмоций наслаждения и удовольствия от опыта взаимодействия и поднимая его качество жизни на принципиально иной уровень. Основные ценности бренда CHERYEXEED: интеллектуальность, изысканность и энергия.







«Одним из приоритетных для нас является рынок России, с ним у нас связаны особые ожидания. Как только будут сняты режимы ограничений мы представим нашу первую модель — TXL, а в следующем году презентуем кроссовер VX. Мы уверены, что наши автомобили под брендом CHERYEXEED будут высоко оценены российскими автомобильными экспертами и потребителями», — прокомментировал заместитель вице-президента CHERY INTERNATIONAL Сан Спринг.

Автором дизайна автомобилей CHERYEXEED является Кевин Райс, который является автором таких ярких и запомнившихся автомобилей, как BMW 1 серии, BMW 3 серии (2011), BMW 4 серии (2013), 3GT (2013). Он подарил поклонникам марки Mazda — MX-5, CX-3, Koeru, RX Vision и MX-5-RF. Свою карьеру автомобильного дизайнера Райс начал в таких компаниях как I.de.A, Italdesign и General Motors (Opel и Saab).