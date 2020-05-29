Новый кроссовер Kia покажут в интернете

Российская презентация нового городского кроссовера KIA XCeed пройдет 1 июня 2020 года в прямой Youtube-трансляции.

Решение о проведении презентации в онлайн-формате принято для обеспечения равных возможностей доступа к информации всех клиентов на территории Российской Федерации, учитывая по-прежнему действующие во многих городах санитарно-эпидемиологические ограничения.







Онлайн-мероприятие начнется в 19:00 по московскому времени на канале Kia Motors Russia в Youtube. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к «стриму» презентации с представителями KIA, которые раскроют основные особенности новой модели. Предварительно по 30 мая, зрители смогут задать свои вопросы, оставив комментарий в одной из официальных групп Kia Motors Russia в социальных сетях Facebook и VK, и получить ответы экспертов компании.

В России продажи KIA XCeed стартуют 1 июня 2020 года, производство модели уже началось на заводе АВТОТОР в Калининграде.